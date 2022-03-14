Наступ Росії практично не просувається, заявляють у Пентагоні

Практично весь наступ Росії залишається без поступу, в основному через спротив України, заявив високопосадовець Пентагону США під час брифінгу в понеділок, пише журналіст Голосу Америки Джефф Сельдін.

Посадовець відзначив, що українські сили достатньо активно зриваютьпостачання росіян.

"Українці, як я завжди казав, достатньо творчо підійшли до цього, - заявив високопосадовець Пентагону, - вони не лише переслідують бойові машини, танки, броньовані машини і збивають літаки, хоча вони і це роблять. Вони навмисне намагаються зашкодити і запобігти здатності росіян себе забезпечувати".

Конвой РФ все ще перебуває в приблизно 15 км від центру Києва, і, за оцінками Пентагону. Чернігів "ізольовано", але оборона України не дає Росії просунутись, наводить Сельдін слова посдоавця Пентагону.

Росія нарощує кількість дистанційних обстрілів ключових українських міст, "Вони продовжують прагнути оточити Харків, оочити і ізолювати Маріуполь ... Київ". Щоб обійти Харків, в напрямку Ізюма Росія спрямувала 50-60 машин, повідомили в Пентагоні.

Представник Пентагону додав, що Росія випустила більше 900 ракет по цілях в Україні з початку вторгнення, але має ще великі запаси ракет.