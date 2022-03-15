НАТО занепокоєне, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні

НАТО занепокоєне, тим, що Росія може провести операцію "під чужим прапором" в Україні і застосувати хімічну зброю. Про це під час брифінгу в середу заявив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

"Ми дуже чітко зазначаємо Росії, що ми бачимо, коли вони намагаються створити привіт для застосування хімічної зброї. Ми бачили що вони в ході цієї кризи намагалися створити операції "під чужим прапором", щоб отримати виправдання для застосування сили... Зараз ми бачимо, що вони звинувачують Україну а також союзників по НАТО у виробництві та розробці хімічної зброї. Це абсолютна брехня. І тому нас непокоїть, що вони насправді планують це робити", - додав посадовець.

Прес-конференція передує зустрічі міністрів країн НАТО, запланованій на середу. В зустрічі також візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков.

Столтенберґ наголосив на тому, що Альянс має підтримувати Україну. "Багато років союзники по НАТО навчали українських військових і багато з них зараз воюють на передовій. Союзники також надали значні обсяги критично важливого обладнання, включаючи протитанкову та протиповітряну зброю, боєприпаси та паливо", - зауважив Столтенберґ.

Посадовець підкреслив, що НАТО віддане захисту союзників і значна кількість військових приведена у бойову готовність з огляду на агресію Росії.

В понеділок розпочались масштабні навчання НАТО на півночі Альянсу. Більше 30 000 військових з 27 країн, включаючи партнерів НАТО Фінляндію та Швецію беруть участь в навчаннях НАТО в Норвегії, повідомляє Альянс. В навчаннях Cold Response задіяно приблизно 220 літаків і більше 50 кораблів.

Під час навчань буде відпрацьовано захист Норвегії, у випадку нападу і введення в дію Статті 5 Альянсу. В рамках дотримання прозорості навчань, до спостережень було запрошено інші країни, включаючи Росію. Росія відхилила запрошення.

В статті використано матеріали АР, Reuters