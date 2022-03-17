Байден обговорить із Сі Цзіньпіном війну Росії проти України

Президент США Джо Байден обговорить війну Росії проти України з китайським президентом Сі Цзіньпіном. Розмова відбудеться в п'ятницю, повідомили в Білому домі.

В Білому домі назвали плановану розмову "частиною постійних зусиль із підтримки відкритих каналів спілкування між Сполученими Штатами та КНР". Речниця Білого дому Джен Псакі додала: "Два лідери обговорять управління конкуренцією між двома країнами а також війну Росії проти України та інші питання, що становлять спільне занепокоєння".

Китай утримується від відкритого засудження дій Росії і заявив про своє бажання залишитись осторонь від санкцій. "Китай не є стороною кризи, і не хоче, щоб санкції впливали на Китай", - заявив міністр закордонних справ Китаю Ван Ї в понеділок під час розмови з міністром закордонних справ Іспанії. "Китай має право захищати свої законні права та інтереси", - додав він.

Раніше Білий дім попередив Китай про негативні наслідки можливої підтримки Росії. "Ми уважно спостерігаємо за тим, наскільки КНР, або інша країна світу надає матеріальну, економічну, фінансову чи риторичну підтримку цієї війни, яку за власним вибором президент Путін веде проти українського уряду, української держави та народу України", - заявив речник Держдепу Нед Прайс під час брифінгу для преси в понеділок.

В колонці для The Washington Post опублікованій у вівторок, посол Китаю до США Кін Ген заявив, що для його країни вторгнення Росії в Україну стало несподіванкою. Позиція Китаю щодо України, як він написав, полягає в тому, що "цілі та принципи Статуту ООН мають бути дотримані в повному обсязі, суверенітет всіх країн, включаючи Україну, має поважатись, законні занепокоєння всіх країн мають сприйматись серйозно і всі зусилля, які ведуть до мирного врегулювання кризи, повинні мати підтримку", - цитує статтю кореспондент Голосу Америки Роб Грейвер.