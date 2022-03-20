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- Голос Америки
Посол США в ООН назвала «кричущими» повідомлення про депортацію маріупольців до Росії
Повідомлення про те, що тисячі жителів обложеного Маріуполя насильно депортовані до Росії, «викликають тривогу» і є «кричущими», якщо вони відповідають дійсності, заявила в неділю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.
Виступаючи на телеканалі CNN, Томас-Грінфілд сказала, що США ще не підтвердили звинувачення, висловлені минулої суботи міською владою Маріуполя.
«Я лише чула це. Я не можу це підтвердити», – пояснила Томас-Грінфілд.
«Але я, – продовжувала вона, – можу сказати, що це викликає тривогу. З боку Росії – безсовісно змушувати громадян України в'їжджати до Росії та поміщати їх у те, що, по суті, буде концентраційними таборами та таборами для військовополонених».
Як повідомила міська влада Маріуполя, у суботу російські війська розбомбили місцеву художню школу, в якій ховалося близько 400 мирних жителів.
При цьому кількість загиблих наразі не встановлена.
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- Голос Америки
- Радіо Свобода
Байден не планує їхати в Україну наступного тижня – Білий дім
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден «не планує» їхати в Україну наступного тижня, на який у нього запланована подорож до Європи на саміти ЄС і НАТО.
«Ми будемо мати додаткові деталі поїздки президента до Європи, які оголосимо пізніше сьогодні. Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу і проти вторгнення президента Путіна в Україну, але планів їхати в Україну немає», – написала Псакі у Твттері.
Раніше цього тижня речниця Білого дому підтвердила, що президент США Джо Байден візьме участь в екстреному саміті НАТО в Брюсселі 24 березня, а також приєднається до запланованого саміту Європейської ради.
В матеріалі використані джерело Твіттер
Більшість смертей серед мирного населення України спричинені артилерійськими обстрілами та авіаударами росіян - ООН
Найбільше смертей серед мирного населення України були спричинені артилерійськими обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також авіаударами російської армії - такого висновку дійшло Управління верховного комісара ООН з прав людини.
Станом на ніч проти 20 березня у відомстві підтвердили загибель принаймні 902 цивільних українців та 1459 поранень. Але справжні цифри, визнають там, можуть бути значно вищими, адже представництво Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні все ще не змогло отримати чи підтвердити дані про жертви й потерпілих з кількох міст, де тривають важкі бої, включаючи Маріуполь.
У неділю Генпрокуратура України повідомила, що від початку російської війни в Україні було вбито 115 дітей, 140 - поранено.
Багато з 400 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці більше ніж два тижнів, пише "Радіо Свобода", у той час, як Росія намагається взяти під контроль стратегічне портове місто, постійно бомбардуючи його і відключаючи постачання електроенергії, їжі і води.
У ніч проти неділі Маріупольська міськрада повідомила у Telegram, що російські війська "знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці" - "скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди".
При цьому влада Маріуоля повідомляє, що російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до Росії. Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб Росії, доля інших лишається невідомою.
У Росії повідомляють про потяги з "евакуйованими" марупольців до Росії та на територію так званої "ДНР", пише російська державна інформагенція ТАСС.
Загалом від початку російської війни свої домівки залишили десять мільйонів українців – приблизно чверть населення, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді. "Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли: або переміщені всередині країни, або виїхали як біженці за кордон", – додав він.
За кордон, за даними відомства ООН, змушені були втікати понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей. Як повідомляє ЮНІСЕФ, дітей серед них - близько 1,5 мільйона. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.
У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ТАСС
- Голос Америки
Папа Франциск закликав припинити "нелюдяне" "безглузде кровопролиття" в Україні
Під час традиційної недільної промови 20 березня перед паломниками на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоби покласти край війні Росії в Україні, повідомляє Vatican News.
"Не припиняється, на жаль, сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього", - сказав Папа Римський.
Напередодні 19 березня понтифік відвідав дитячий шпиталь Бамбіно Джезу у Римі, де лікують поранених українських дітей. Загалом від початку російської війни в України туди надійшло близько 50 малюків.
"Також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати поранених дітей, які перебувають тут, у Римі. В одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - розповів Франциск.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, "містом-мучеником".
"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні глави католицької церкви.
Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти мирних жителів в Україні. У Кремлі звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних називають "абсурдними".
Тим часом, американські медіа із посиланням на джерела повідомили, що високопосадовці у США підтвердили заяви російської влади про використання гіперзвукової зброї під час бойових дій проти України.
Reuters: США запропонували Туреччині передати Україні російські комплекси протиракетної оборони
США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400, пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з питанням.
Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було.
Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви.
Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.
Москва й Анкара уклали контракт на постачання С-400 у 2017 році. Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи. Вашингтон неодноразово просив Анкару позбутися російського озброєння. Туреччина у відповідь заявила, що союзники не змогли надати ракетних комплексів на прийнятних умовах.
В матеріалі використані джерела Reuters
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