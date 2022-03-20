Посол США в ООН назвала «кричущими» повідомлення про депортацію маріупольців до Росії

Повідомлення про те, що тисячі жителів обложеного Маріуполя насильно депортовані до Росії, «викликають тривогу» і є «кричущими», якщо вони відповідають дійсності, заявила в неділю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Виступаючи на телеканалі CNN, Томас-Грінфілд сказала, що США ще не підтвердили звинувачення, висловлені минулої суботи міською владою Маріуполя.

«Я лише чула це. Я не можу це підтвердити», – пояснила Томас-Грінфілд.

«Але я, – продовжувала вона, – можу сказати, що це викликає тривогу. З боку Росії – безсовісно змушувати громадян України в'їжджати до Росії та поміщати їх у те, що, по суті, буде концентраційними таборами та таборами для військовополонених».

Як повідомила міська влада Маріуполя, у суботу російські війська розбомбили місцеву художню школу, в якій ховалося близько 400 мирних жителів.

При цьому кількість загиблих наразі не встановлена.