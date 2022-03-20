Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Актуально

  • Голос Америки

Посол США в ООН назвала «кричущими» повідомлення про депортацію маріупольців до Росії

Linda Thomas-Greenfield

Повідомлення про те, що тисячі жителів обложеного Маріуполя насильно депортовані до Росії, «викликають тривогу» і є «кричущими», якщо вони відповідають дійсності, заявила в неділю посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

Виступаючи на телеканалі CNN, Томас-Грінфілд сказала, що США ще не підтвердили звинувачення, висловлені минулої суботи міською владою Маріуполя.

«Я лише чула це. Я не можу це підтвердити», – пояснила Томас-Грінфілд.

«Але я, – продовжувала вона, – можу сказати, що це викликає тривогу. З боку Росії – безсовісно змушувати громадян України в'їжджати до Росії та поміщати їх у те, що, по суті, буде концентраційними таборами та таборами для військовополонених».

Як повідомила міська влада Маріуполя, у суботу російські війська розбомбили місцеву художню школу, в якій ховалося близько 400 мирних жителів.

При цьому кількість загиблих наразі не встановлена.

Більше

Всі новини дня

Байден не планує їхати в Україну наступного тижня – Білий дім

президент США Джо Байден

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що президент США Джо Байден «не планує» їхати в Україну наступного тижня, на який у нього запланована подорож до Європи на саміти ЄС і НАТО.

«Ми будемо мати додаткові деталі поїздки президента до Європи, які оголосимо пізніше сьогодні. Поїздка буде зосереджена на продовженні згуртування світу на підтримку українського народу і проти вторгнення президента Путіна в Україну, але планів їхати в Україну немає», – написала Псакі у Твттері.

Раніше цього тижня речниця Білого дому підтвердила, що президент США Джо Байден візьме участь в екстреному саміті НАТО в Брюсселі 24 березня, а також приєднається до запланованого саміту Європейської ради.

В матеріалі використані джерело Твіттер

Більше

Більшість смертей серед мирного населення України спричинені артилерійськими обстрілами та авіаударами росіян - ООН

Жителька Маріуполя, 19 березня 2022, Reuters

Найбільше смертей серед мирного населення України були спричинені артилерійськими обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також авіаударами російської армії - такого висновку дійшло Управління верховного комісара ООН з прав людини.

Станом на ніч проти 20 березня у відомстві підтвердили загибель принаймні 902 цивільних українців та 1459 поранень. Але справжні цифри, визнають там, можуть бути значно вищими, адже представництво Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні все ще не змогло отримати чи підтвердити дані про жертви й потерпілих з кількох міст, де тривають важкі бої, включаючи Маріуполь.

У неділю Генпрокуратура України повідомила, що від початку російської війни в Україні було вбито 115 дітей, 140 - поранено.

Супутниковий знімок драмтеатру у Маріуполі, де ховались цивільні жителі, зокрема, діти, після авіаудару Росії, 19 березня 2022. Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS
Супутниковий знімок драмтеатру у Маріуполі, де ховались цивільні жителі, зокрема, діти, після авіаудару Росії, 19 березня 2022. Satellite image ©2022 Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Багато з 400 000 жителів Маріуполя перебувають у пастці більше ніж два тижнів, пише "Радіо Свобода", у той час, як Росія намагається взяти під контроль стратегічне портове місто, постійно бомбардуючи його і відключаючи постачання електроенергії, їжі і води.

У ніч проти неділі Маріупольська міськрада повідомила у Telegram, що російські війська "знову обстріляли місце, де від російських бомб ховалися маріупольці" - "скинули бомби на школу мистецтв №12 у Лівобережному районі Маріуполя, де ховалося близько 400 маріупольців – жінки, діти та люди похилого віку. Відомо, що будівля зруйнована, а під завалами досі перебувають мирні люди".

При цьому влада Маріуоля повідомляє, що російські війська змушують людей на зайнятих ними територіях виїжджати до Росії. Як заявляє мерія, маріупольців вивозили до фільтраційних таборів, де в них перевіряли телефони та документи. Частину після цього перевозили далі вглиб Росії, доля інших лишається невідомою.

Недоношені діти, залишені батьками у лікарні №3 Маріуполя, 15 березня 2022, AP Photo/Evgeniy Maloletka
Недоношені діти, залишені батьками у лікарні №3 Маріуполя, 15 березня 2022, AP Photo/Evgeniy Maloletka

У Росії повідомляють про потяги з "евакуйованими" марупольців до Росії та на територію так званої "ДНР", пише російська державна інформагенція ТАСС.

Загалом від початку російської війни свої домівки залишили десять мільйонів українців – приблизно чверть населення, заявив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді. "Війна в Україні настільки нищівна, що 10 мільйонів людей втекли: або переміщені всередині країни, або виїхали як біженці за кордон", – додав він.

Проросійські війська у Маріуполі, 19 березня 2022, REUTERS/Stringer
Проросійські війська у Маріуполі, 19 березня 2022, REUTERS/Stringer

За кордон, за даними відомства ООН, змушені були втікати понад 3,4 мільйона українців, переважно жінок і дітей. Як повідомляє ЮНІСЕФ, дітей серед них - близько 1,5 мільйона. Українські чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати через оголошену мобілізацію.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", ТАСС

В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю
Embed
В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00
Direct link
Більше
  • Голос Америки

Папа Франциск закликав припинити "нелюдяне" "безглузде кровопролиття" в Україні

Папа Римський Франциск під час традиційної недільної промови на площі Святого Петра у Ватикані, 20 березня 2022

Під час традиційної недільної промови 20 березня перед паломниками на площі Святого Петра у Ватикані Папа Франциск закликав міжнародну спільноту зробити все можливе, щоби покласти край війні Росії в Україні, повідомляє Vatican News.

"Не припиняється, на жаль, сповнена насильства агресія проти України, безглузде кровопролиття, де кожного дня здійснюється спустошення та жорстокість. Немає виправдання для цього", - сказав Папа Римський.

Віряни під час недільної промови Папи Римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані, 20 березня 2022
Віряни під час недільної промови Папи Римського Франциска на площі Святого Петра у Ватикані, 20 березня 2022

Напередодні 19 березня понтифік відвідав дитячий шпиталь Бамбіно Джезу у Римі, де лікують поранених українських дітей. Загалом від початку російської війни в України туди надійшло близько 50 малюків.

"Також і цього тижня ракети та бомби падали на цивільних, літніх людей, дітей, вагітних матерів. Я ходив відвідати поранених дітей, які перебувають тут, у Римі. В одного немає руки, інший – з пораненою головою... Невинні діти", - розповів Франциск.

Раніше "Голос Америки" повідомляв, що Франциск назвав Маріуполь, де внаслідок ударів російських військ загинули понад півтори тисячі цивільних і зруйнована міська інфраструктура, "містом-мучеником".

19 березня Папа відвідав українських дітей у дитячій лікарні у Римі
19 березня Папа відвідав українських дітей у дитячій лікарні у Римі

"Перед варварством вбивства дітей, невинного і беззбройного цивільного населення не існує жодних стратегічних причин, якими це можна обґрунтувати: єдине, що потрібно, – це припинити неприйнятну збройну агресію, перше ніж вона перетворить міста на цвинтарі", – ідеться у зверненні глави католицької церкви.

Раніше очільник Пентагону Ллойд Остін назвав "дикунськими та брутальними" дії, які Росія застосовує проти мирних жителів в Україні. У Кремлі звинувачення у цілеспрямованих ударах по цивільних називають "абсурдними".

Тим часом, американські медіа із посиланням на джерела повідомили, що високопосадовці у США підтвердили заяви російської влади про використання гіперзвукової зброї під час бойових дій проти України.

Більше

Reuters: США запропонували Туреччині передати Україні російські комплекси протиракетної оборони

С-400

США неофіційно обговорюють із Туреччиною можливість передачі Україні російських систем протиракетної оборони С-400, пише Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з питанням.

Співрозмовники агентства розповіли, що протягом місяця США обговорювали з турецькими союзниками можливість передачі Україні комплексів, але жодних конкретних запитів не було.

Джерела Reuters відзначають, що Анкара, найімовірніше, відмовиться від поставок через можливі технічні проблеми з поставками і негативну реакцію з боку Москви.

Турецька влада повідомлення Reuters не коментувала.

Москва й Анкара уклали контракт на постачання С-400 у 2017 році. Туреччина стала першою країною НАТО, яка придбала ці системи. Вашингтон неодноразово просив Анкару позбутися російського озброєння. Туреччина у відповідь заявила, що союзники не змогли надати ракетних комплексів на прийнятних умовах.

В матеріалі використані джерела Reuters

Більше

Більше

Відео - найголовніше

В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю
Embed
В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю

No media source currently available

0:00 0:03:31 0:00

В яких умовах живуть і працюють українські медики. Інтерв'ю

Back to top
XS
SM
MD
LG