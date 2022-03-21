Посол США в ООН прокоментувала ідею миротворчої місії НАТО в Україні

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що американські військові не будуть дислоковані до України. В інтерв'ю CNN вона підтвердила позицію, яку раніше висловлював президент США Джо Байден.

"Президент дуже чітко зазначив, що ми не розміщуватимемо американських військових в Україні. Ми не хочемо ескалації до рівня війни зі Сполученими Штатами, однак, ми підтримуємо союзників по НАТО. Ми маємо військових в країнах НАТО, згідно з Статтею 5, ми підтримуватимемо і захищатимемо ці країни", - наголосила посадовиця.

Раніше прем'єр-міністр Польщі оголосив про плани подати запит на спрямування миротворчої місії НАТО до України.

Відповідаючи на питання CNN стосовно того, чи виступатиме Байден проти спрямування військових також і інших країн НАТО до України, Томас-Грінфілд заявила: "Я не можу передбачити рішення зібрання НАТО і як НАТО відгукнеться на польську пропозицію. Я можу сказати, що американські військові наразі не будуть в Україні. Президент про це чітко заявив, інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть спрямувати військових до України. Це буде рішення, яке вони матимуть зробити самі".

Під час візиту Байдена до НАТО цього тижня, президент США обговорить із союзниками настипні дії щодо підтримки України, стримування Росії а також підтримки тих країн, які приймають українських біженців, сказала Томас-Грінфілд в інтерв'ю MSNBC в неділю.

Байден проведе консультації з партнерами та союзниками "щодо додаткових заходів, яких ми можемо вжити у відповідь на цю агресію, брутальні дії, які Росія проводить в Україні, а також те, що можна зробити, щоб збільшити тиск". Іншим завданням є координація підтримки союзників, особливо країн, що межують з Україною, "побачити, як ми можемо надати їм більше підтримки, щоб вони могли підтримати людей, що прибувають до їхніх країн".

Вона висловила занепокоєння тим, що Росія може провести операцію під "чужим прапором" і застосувати хімічну зброю в Україні. США і решта світу "діятимуть у відоповідь, якщо росіяни застосують хімічну зброю", додала вона.

В статті використано матеріали CNN, MSNBC