З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча. Відео

Показати більше Show less

Як повідомляє Reuters, це був імпровізований протест моряків, які тимчасово перебувають у місті. Відео було надано організацією «Українці у Бодрум».Яхта Solaris прибула у води Туреччини у понеділок, оминувши порти Європейського Союзу, де проти російського олігарха діють санкції через вторгнення Росії в Україну.

The Eclipse, друга ймовірна яхта олігарха, пришвартувалася у іншому турецькому місті Мармаріс 22 березня. За даними Marine Traffic, обидва судна прибули в Туреччину із островів Греції Крит та Родос.