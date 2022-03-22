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З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча. Відео

  • Голос Америки
З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча. Відео
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З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча. Відео

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"Ні війні в Україні": З’явилося відео, як група українських моряків намагалася перешкодити пришвартуванню яхти олігарха Абрамовіча на турецькому курорті Бодрум 21 березня.

Як повідомляє Reuters, це був імпровізований протест моряків, які тимчасово перебувають у місті. Відео було надано організацією «Українці у Бодрум».Яхта Solaris прибула у води Туреччини у понеділок, оминувши порти Європейського Союзу, де проти російського олігарха діють санкції через вторгнення Росії в Україну.
The Eclipse, друга ймовірна яхта олігарха, пришвартувалася у іншому турецькому місті Мармаріс 22 березня. За даними Marine Traffic, обидва судна прибули в Туреччину із островів Греції Крит та Родос.

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