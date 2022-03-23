Україна просить допомоги наступальною зброєю, щоб «виграти війну»

Українські представники звернулися до країн Заходу із закликом збільшити військову допомогу Україні, щоб українська армія могла не лише стримувати наступ російських військ, але й перейти в контрнаступ і відкинути їх з України.

Досі уряди низки західних країн, які постачають Україні зброю, наголошували, що йдеться насамперед про так звану оборонну зброю, зокрема переносні протитанкові і протиповітряні ракети, стрілецьку зброю та набої і спорядження.

Після місяця важких боїв українські військові показали, що можуть часто успішно стримувати російський наступ, але Росія використовує важку зброю, якої українцям бракує, зокрема балістичні і крилаті ракети та бомбардувальну авіацію, щоб знищувати українські цілі, завдаючи великих руйнувань і призводячи до жертв зокрема серед цивільного населення.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак сказав 22 березня британському аналітичному центру Чатам Гаус 22 березня, що «війну не виграти без наступальної зброї».

«Ракети середнього радіусі дальності у нашому випадку можуть бути засобом стримування, наголошую, стримування, а не агресії, яка би загрожувала російській території, - сказав Андрій Єрмак, додавши. – Без повноцінного ленд-лізу ми може лише оборонятися».

Інший чільний представник адміністрації українського президента Михайло Подоляк 23 березня також оприлюднив заклик допомогти Україні важкою зброєю, включно з крилатими ракетами, на додаток до жорсткішого міжнародного блокування Росії.

«Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей і відчувати гар з Маріуполя?» – запитав Михайло Подоляк у Twitter.

Відповідаючи на те запитання Подоляк запропонував партнерам України «лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів».

На тлі приготувань до надзвичайного саміту НАТО у Брюсселі 24 березня Андрій Єрмак вважав за потрібне гостро заявити, що країни Північноатлантичного альянсу повинні відверто сказати, чи готові вони прийняти Україну, яка вже багато років заявляє про прагнення до членства.

Керівники НАТО постійно наголошують, що правила організації передбачають принцип «відкритих дверей» для нових членів, але українські лідери не раз заявляли, що ті фрази, а також обіцянка Бухарестського саміту 2008 року про вступ України в альянс у майбутньому, залишаються порожніми, а в умовах російської агресії навіть оманливими.

«Нам не дають винищувачі. Так само нас не хочуть бачити в НАТО. Саме нас не хочуть бачити в НАТО, а не навпаки. Треба сказати це чесно і разом почати будувати нову систему безпеки», - запропонував Андрій Єрмак, підкресливши, що «ще є час зробити конкретні кроки назустріч Україні».