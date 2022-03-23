Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів
В ефірі Час-Тайм. «Уряд США вважає, що російські військові сили скоїли воєнні злочини в Україні», - Держсекретар Ентоні Блінкен. Байден у Брюсселі - Чого чекати від саміту НАТО, ЄС та Групи Семи? Очікування від звернення президента Зеленського. Джо Байден підтвердив використання Росією гіперзвукової зброї "Кинжал". Як це впливає на глобальну безпеку, і якою є мета використання ракети "Кинжал" в Україні? Яку допомогу українським медзакладам надсилають з усього світу, зокрема, зі США – інтерв’ю. Білл Браудер: Резерв санкційного тиску ще не вичерпаний
Випуски
-
березень 22, 2022
Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
-
березень 21, 2022
Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
-
березень 18, 2022
Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії
-
березень 17, 2022
Час-Тайм. Детально про допомогу США Україні. Заяви, інтерв’ю
-
березень 16, 2022
Час-Тайм. Нова допомога США Україні. Промова Зеленського у Конгресі
-
березень 15, 2022
Час-Тайм. Закрити українське небо. Як це може працювати?