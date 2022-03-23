Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів

В ефірі Час-Тайм. «Уряд США вважає, що російські військові сили скоїли воєнні злочини в Україні», - Держсекретар Ентоні Блінкен. Байден у Брюсселі - Чого чекати від саміту НАТО, ЄС та Групи Семи? Очікування від звернення президента Зеленського. Джо Байден підтвердив використання Росією гіперзвукової зброї "Кинжал". Як це впливає на глобальну безпеку, і якою є мета використання ракети "Кинжал" в Україні? Яку допомогу українським медзакладам надсилають з усього світу, зокрема, зі США – інтерв’ю. Білл Браудер: Резерв санкційного тиску ще не вичерпаний