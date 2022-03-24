З середини 90-х до 2005-го, Браудер працював в Росії, де очолюваний ним фонд був одним з найбільших інвесторів у російську економіку. Після арешту та смерті у в’язниці юриста Сергія Магнітського, Браудер перетворився на особистого ворога Володимира Путіна, просуваючи персональні санкції проти російських корупціонерів та порушників прав людини в усьому світі.
Білл Браудер: Резерв санкційного тиску ще не вичерпаний. Інтерв'ю
В інтерв’ю «Голосу Америки» фінансист, засновник фонду Hermitage Capital Management Біл Браудер розповідає про те, чи вичерпаний резерв санкцій, що може змусити Путіна зупинити війну, та про перспективи використання заморожених російських активів для відбудови України та компенсацій постраждалим.
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