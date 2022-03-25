Студія Вашингтон. Головні заяви президента Байдена в Польщі

Сьогодні в Студії Вашингтон. 30-тий день війни, яку Росія розпочала проти України. Військові і народ України продовжують чинити потужний опір. Президент США Джо Байден – з візитом у Польщі. Більше про його візит до Європи, головні меседжі і рішення.