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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Головні заяви президента Байдена в Польщі

Студія Вашингтон. Головні заяви президента Байдена в Польщі
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Студія Вашингтон. Головні заяви президента Байдена в Польщі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 30-тий день війни, яку Росія розпочала проти України. Військові і народ України продовжують чинити потужний опір. Президент США Джо Байден – з візитом у Польщі. Більше про його візит до Європи, головні меседжі і рішення.

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