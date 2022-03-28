Актуально
«Велика сімка» відхилила вимогу Путіна платити за газ у рублях – міністр економіки Німеччини
Країни «Великої сімки» відхилили вимогу президента Росії Володимира Путіна платити за газ в рублях. Про це 28 березня після конференції з міністрами енергетики країн «Великої сімки» заявив міністр економіки Німеччини Роберт Габек, якого цитують міжнародні медіа.
«Усі міністри G7 погодилися, що це – одностороннє і очевидне порушення наявних контрактів», – заявив він.
Зокрема, за даними Reuters, міністри енергетики країн «Великої сімки» «ще раз підкреслили, що укладені договори є дійсними, і компанії повинні їх поважати». Вони також наголосили, що сплата за газ рублями є «неприпустимою» та закликали «зацікавлені компанії не виконувати вимог Путіна».
«Спроба Путіна розділити нас очевидна, але, як ви бачите з цієї великої єдності та рішучості, нас не розділити», – цитує агентство слова Габека.
23 березня президент Росії Володимир Путін доручив перевести у рублі платежі за газ для «недружніх країн». За його словами, «недружні країни»-покупці газу за тиждень мають визначити «порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ».
Російський Центробанк, уряд і «Газпром», на який припадає 40% європейського імпорту газу, мають представити президенту Володимиру Путіну свої пропозиції щодо розрахунків за газ в рублях до 31 березня.
На зустрічі лідерів Євросоюзу 25 березня не було оприлюднено спільної позиції щодо вимоги Росії про сплату за газ у рублях. Того ж дня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер порадив німецьким енергопостачальникам не платити за російський газ у рублях – про це він сказав в інтервʼю телекомпанії Welt.
Італія продовжить платити Росії за енергоносії в євро, заявив минулого тижня головний економічний радник італійського уряду.
«Єдина велика проблема в Європі – це газ, і Росія просить нас платити в рублях, яких у нас немає, і цього немає в контракті», – сказав 28 березня на міжнародній галузевій конференції в Обʼєднаних Арабських Еміратах виконавчий директор італійської енергетичної групи Eni Клаудіо Дескальці.
Польська PGNiG, яка має контракт із «Газпромом» до кінця року, також заявила, що не може перейти на оплату в рублях.
ЄС має на меті скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року і припинити імпорт російського викопного палива до 2027 року.
25 березня Сполучені Штати заявили, що працюватимуть над постачанням 15 мільярдів кубометрів скрапленого природного газу до Європейського Союзу цього року.
Торік експорт російського газу до ЄС становив близько 155 мільярдів кубометрів.
Всі новини дня
Генсек ООН оголосив ініціативу щодо припинення вогню в Україні і призначив її координатора
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш оголосив ініціативу, що має на меті досягнути припинення вогню в Україні.
Очолить цю ініціативу Мартін Гріффітс, координатор із гуманітарної роботи в ООН, який вже незабаром має розпочати діалог з Росією та Україною.
“Я попросив Мартіна Гріффітса, координатора нашої гуманітарної роботи в усьому світі, негайно обговорити зі сторонами можливі домовленості та плани щодо гуманітарного припинення вогню в Україні”, - заявив під час прес-конференції у понеділок генсек ООН.
Антоніу Гутерріш наголосов, що “дуже важливо налагодити серйозний діалог з обома сторонами щодо можливості цього гуманітарного припинення вогню”.
“Я сподіваюся, що він (Гріффітс - ред.) зможе поїхати і в Москву, і в Київ, як тільки це стане можливим”, - сказав Гутерріш.
“Рішення цієї гуманітарної трагедії не є гуманітарним. Воно є політичним. Тому я закликаю до негайного гуманітарного припинення вогню, щоб забезпечити прогрес у серйозних політичних переговорах, які спрямовані на досягнення мирної угоди, заснованої на принципах Статуту Організації Об’єднаних Націй”, - додав він.
За словами Гутерріша, така угода збереже життя, захистить мирних мешканців та попередить страждання людей.
“Я рішуче закликаю сторони цього конфлікту та всю міжнародну спільноті працювати з нами заради миру на знак солідарності з народом України та всього світу”, - закликав генеральний секретар ООН.
Генеральний секретр ООН закож оголосив, що найближчим часом МАГАТЕ оголосить ініціативу щодо захисту ядерних об'єктів всередині України.
“Я не можу уявити можливості ядерної, біологічної чи хімічної війни за цим сценарієм. Я вірю, що цього можна уникнути. Цього необхідно уникнути”, - додав генеральний секретр ООН.
Раніше повідомляли, що генеральний секретар обговорював ситуацію в Україні, і зокрема можливе припинення вогню, із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом.
- Голос Америки
Як на пункті перетину польсько-українського кордону допомагають американські волонтери. Відео
Байден пропонує збільшити допомогу Україні в бюджеті США
Пропозиції до бюджету США на 2023 рік, подані президентом США Джо Байденом, передбачають збільшення допомоги Україні та зміцнення НАТО.
"Бюджет підтримує Україну, міцне партнерство з союзниками по НАТО та іншими європейськими партнерами, тим, що підвищує cпроможності НАТО та партнерів в регіоні перед лицем російської агресії", - повідомили в Білому домі.
Зокрема, документ передбачає допомогу обсягом 682 мільйони доларів для України, що є збільшенням на 219 мільйонів доларів, порівняно з 2021 роком, пояснили в Білому домі. Фінансування буде спрямоване на протидію зловмисному впливу Росії а також забезпечення потреб в сфері безпеки, енергетики, кібербезпеки, подолання дезінформації, макроекономічної стабілізації та зміцнення суспільства, йдеться в документі.
Як повідомляє Державний департамент США, запит відомства стосовно бюджету включає 1,6 млрд дол фінансування на підтримку України проти російської агресії а також на допомогу іншим країнам Європи та Центральної Азії, де "регіональна безпекова ситуація є загрозливою", йдеться в повідомленні Держдепу.
Загалом, проект бюджету США передбачає 5,8 трлн дол витрат і включає такі пріоритетні програми Байдена, як програма масштабних інвестицій в інфраструктуру "Відбудуємо краще", збільшення рівності, стимулювання економіки, зменшення дефіциту бюджету через податкові зміни, зокрема введення нових податків для мільярдерів, тощо.
Питання національної безпеки є одним із найбільших бюджетних пріоритетів, заявив президент США.
"Я закликаю до масштабних інвестицій до нашої національної безпеки за всю історію, бо кошти необхідні, щоб забезпечити, що наше військо залишається найкраще підготовленим, тренованим, найкраще обладнаним у світі. Також я закликаю до продовження інвестицій у відповідь на агресію Путіна проти України, та підтримку України з боку США в економічній, гуманітарній та безпековій сферах", - йдеться в заяві Байдена.
Законопроект буде обговорюватись в Конгресі.
Талібан заборонив новини Голосу Америки та Бі-Бі-Сі в Афганістані
Талібан заборонив приватним телестанціям в Афганістані показувати новинні програми Голосу Америки (VOA) та британської Бі-Бі-Сі (BBC).
Заборона стала ще одним обмеженням, яке ісламістська група запровадила проти афганських ЗМІ, щоб обмежити свободу виявлення, з миулого серпня, коли група захопила контроль над країною.
VOA, штаб-квартира якого знаходиться у Вашингтоні, швидко засудила Талібан за усунення програм з ефіру.
"Ми просимо Талібан переглянути це рішення, яке викликає жаль і насторожує, - заявила в.о. директора VOA Йоланда Лопез у неділю, - Обмеження змісту, які намагається встановити Талібан, суперечать свободі виявлення, на яку заслуговує народ Афганістану".
Лопез додала: "Хоча нас розчаровує та засмучує наказ нашим партнерам в країні, наш намір надавати інформацію про факти народові Афганістану триває у телевізійному, радіо та Інтернет-мовленні на сайтах www.pashtovoa.com та www.darivoa.com а також в соцмедіа".
Голова мовної служби BBC World Service також закликав Талібан негайно скасувати заборону на новинні повідомлення.
"Новинні телевізійні бюлетені BBC пашто, перською та узбецькою мовами було знату з ефіру Афганістану, після вказівки Талібану нашим телевізійним партнерам усунути міжнародних мовників із своїх хвиль", - підтвердив Тарік Кафала у заяві в неділю.
Речник влади Талібану заявив VOA, що надасть більше інформації з цього питання.
Критики всередині країни та поза її межами вказують, що стан свободи слова погіршився за правління талібів в Афганістані. В грудні "Репортери без кордонів" повідомили результати опитування, за якими зонайменше 40% афганських ЗМІ зникло і більше 80% жінок-журналістів втратили роботу, після того, як Талібан захопив владу в країні.
Головне сьогодні
Найпопулярніше
-
Статті
-
Відео
Facebook Forum