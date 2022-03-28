Час-Тайм. Що у США кажуть про подальшу допомогу Україні

В ефірі Час-Тайм. 33 день російської війни проти України. Генсек ООН закликав до негайного гуманітарного перемир’я. Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі: які вимоги Київ буде ставити Москві? Що у США кажуть про промову президента Байдена у Варшаві та подальшу допомогу Україні. Сотні людей вийшли на акцію підтримки України у Вашингтоні цієї неділі: до чого закликають активісти. Як пройшла 94-та церемонія вручення премії «Оскар». Філадельфійський симфонічний оркестр провів концерти, присвячені Україні. Як український бізнес адаптується до воєнних умов.