Час-Тайм. Що у США кажуть про подальшу допомогу Україні
В ефірі Час-Тайм. 33 день російської війни проти України. Генсек ООН закликав до негайного гуманітарного перемир’я. Переговори між українською та російською делегаціями у Стамбулі: які вимоги Київ буде ставити Москві? Що у США кажуть про промову президента Байдена у Варшаві та подальшу допомогу Україні. Сотні людей вийшли на акцію підтримки України у Вашингтоні цієї неділі: до чого закликають активісти. Як пройшла 94-та церемонія вручення премії «Оскар». Філадельфійський симфонічний оркестр провів концерти, присвячені Україні. Як український бізнес адаптується до воєнних умов.
Випуски
-
березень 25, 2022
Час-Тайм. Джо Байден в Польщі - головні меседжі і рішення
-
березень 24, 2022
Час-Тайм. Джо Байден – про допомогу Україні. Результати саміту НАТО
-
березень 23, 2022
Час-Тайм. США звинувачують Росію у скоєнні воєнних злочинів
-
березень 22, 2022
Час-Тайм. 27 день війни. Нові оцінки від Білого Дому та Пентагону
-
березень 21, 2022
Час-Тайм. Прогнози Пентагону щодо можливого розвитку військових дій
-
березень 18, 2022
Час-Тайм. США застерігають Китай не допомагати Росії