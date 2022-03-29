"Ми не можемо гаяти час" - МАГАТЕ допоможе Україні з безпекою АЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі прибув до України з метою розпочати допомогу з безпекою ядерних реакторів.

"Ми не можемо гаяти час, - заявив Гроссі. - Конфлікт вже приніс невимовні людські страждання та руйнування. Знання МАГАТЕ та спроможності необхідні, щоб запобігти надзвичайним ситуаціям в атомній сфері".

Гроссі додав, що допомога МАГАТЕ надаватиметься на запит України, яка має "одну з найбільших програм атомної енергетики в Європі". Україна має 15 ядерних реакторів на чотирьох електростанціях.

У звіті від 26 березня, організація висловила занепокоєння тим, що персонал на Чорнобильській АЕС не міг повернутись до своїх осель у місті Славутич на відпочинок, що зриває ротацію співробітників.

Гроссі також неодноразово висловлював занепокоєння через важку ситуацію в якій працюють співробітники АЕС, захоплені російськими військовими, включаючи Запорізьку АЕС. Також, станом на 26 березня, через обстріли, було неможливо нейтралізувати ракету, що влучила поблизу дослідницьої атомної установи в Харкові, але не розірвалась, йдеться у звіті.