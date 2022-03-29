«Від нашої школи не залишилося нічого»: розповідь вчительки, якій вдалося покинути Маріуполь. Відео

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В той час як жителі заблокованого Маріуполя під обстрілами намагаються покинути місто, російські військові продовжують вивозити частину людей до Росії. За даними місцевої влади, у вівторок росіяни вивезли з міста 70 людей - персонал і пацієнтів пологового будинку номер 2. Загалом, за підрахунками України, вже понад 20 тисяч маріупольців проти їх волі вивезли на територію Росії - є інформація про те, що у деяких громадян відбирають документи. Тим часом, містяни, які залишаються у Маріуполі, продовжують жити без світла, води, газу та зв'язку. Про те, як люди виживають у цих умовах, в інтерв'ю Голосу Америки розповіла шкільна вчителька, якій вдалося покинути місто.