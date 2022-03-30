Час-Тайм. 35 день війни. Нові дані розвідки США

В ефірі Час-Тайм. 35 день російської війни проти України. Президент США Джо Байден переговорив телефоном із Володимиром Зеленським. Детально про останні дані Пентагону, силу санкцій та спроби Росії використати енергетику як важіль тиску на Європу. Амелія Анісович: інтерв’ю з дівчинкою, яка співала пісню з мультфільму «Крижане серце» у київському бомбосховищі. Історії українських підприємців, яким вдалося відновити роботу, забезпечити зарплатою своїх працівників, а бюджет – податковими надходженнями. Понад 600 кінотеатрів у США та Канаді приєдналися до ініціативи «З Україною через кінематограф». Картину «Обличчя війни», на якій зображено поранену жінку з Чугуєва, продали на аукціоні за $100 тисяч. Як митці із Каліфорнії збирають кошти для українських біженців.