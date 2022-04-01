Час-Тайм. $800 млн допомоги Україні від США - деталі

В ефірі Час-Тайм. 35 країн домовилися допомагати Україні ще потужнішою зброєю. Пентагон: Сполучені Штати доправлять до України увесь обсяг найновішого пакету військової допомоги на суму 800 мільйонів доларів. Торгівля людьми: які правила варто знати українським біженцям, щоб убезпечити себе. Як із щоденними потребами переселенцям допомагають впоратись численні волонтери у Польщі. Amnesty International має докази використання російськими військами в Україні касетних боєприпасів. Інтерв'ю із Сінді Маккейн – представницею США в агенставах ООН з продовольства - про подолання продовольчої кризи в Укарїні. Як у Львові волонтери опікуються біженцями.