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"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео

  • Голос Америки
"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео
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"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео

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Її документальними оповіданнями, які дивом збереглися у телефоні, зараз зачитуються тисячі людей у всьому світі. Їх перекладають різними мовами і передруковують у газетах. Тексти журналістки-телевізійниці Надії Сухорукової, яка дивом вижила в обложеному місті, вже називають неофіційно "Маріупольським щоденником". Без води, без газу, без опалення та світла – у крижаному підвалі з новонародженою дитиною друзів. Під постійними обстрілами та бомбардуваннями.

Про кілька епізодів свого страшного досвіду у Маріуполі Надія розповіла “Голосу Америки” в інтерв'ю. І ось його фрагмент.

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