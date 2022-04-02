"Маріупольський щоденник: журналістка Надія Сухорукова пише про те, як дивом вижила у крижаному підвалі. Відео

Її документальними оповіданнями, які дивом збереглися у телефоні, зараз зачитуються тисячі людей у всьому світі. Їх перекладають різними мовами і передруковують у газетах. Тексти журналістки-телевізійниці Надії Сухорукової, яка дивом вижила в обложеному місті, вже називають неофіційно "Маріупольським щоденником". Без води, без газу, без опалення та світла – у крижаному підвалі з новонародженою дитиною друзів. Під постійними обстрілами та бомбардуваннями.