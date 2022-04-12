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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чи варто Україні очікувати більше військової допомоги?

Студія Вашингтон. Чи варто Україні очікувати більше військової допомоги?
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Студія Вашингтон. Чи варто Україні очікувати більше військової допомоги?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Основною темою 48 дня повномасштабної війни стали повідомлення про ймовірне застосування Росією хімічної зброї в Маріуполі. Військове керівництво України перевіряє інформацію про використання росіянами такої зброї. Перевіряють такі повідомлення й інші країни - США, Британія та Австралія заявили, що зараз намагаються отримати більше інформації перед тим, як оголошувати можливу відповідь.

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