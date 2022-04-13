Час-Тайм. Артилерійські системи і гелікоптери США нададуть Україні

В ефірі Час-Тайм. Джо Байден затвердив новий пакет військової допомоги Україні на додаткових $800 млн. Байден вперше назвав звірства російських військ в Україні за наказами Путіна - геноцидом. З візитом до Києва прибули президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії – подробиці зустрічі із Зеленським. Чому пересічні американці із Вашингтона активно підтримують Україну? Олександра Заріцька із гурту Kazka розповіла – що вона робить сьогодні у Нью-Йорку та, як на її думку, зміниться українська культура та шоу-бізнес. Українці Огайо організували акцію протесту біля фабрики Nestle - компанії, що досі проводить бізнес у Росії.