ФБР звинувачує хакерів з Північної Кореї у крадіжці криптовалюти на 600 млн дол

33% американців підтримують роботу Джо Байдена на посаді президента США, а 54% оцінюють її негативно. На це вказують результати оприлюдненого у середу авторитеного опитування Quinnipiac University.

Як відзначають дослідники, серед демократів позитивно роботу президента США оцінюють 76%, серед незалежних виборців - 56%, серед республіканців - 94%.

Як повідомляє журналіст американського каналу CNN Ману Раджу, узагальнення каналом низки опитувань проведених у США вказує, що роботу президента США підтримують 39% американців, а негативно оцінюють - 55%.

Оглядаючи результати опитувань, на каналі також звернули увагу на рекордно низькі показники підтримки Байдена у деяких із них.

"Коли 3-4 дослідницькі компанії показують найнижчі показники підтримки президента США, це говорить, що у президента дуже багато проблем ", - заявив в ефірі CNN провідний аналітик даних каналу. Говорячи про середній показник підтримки Байдена протягом його президентства, експерт каналу також відзначив, що нині цей показник на 1% поступається середньому показнику підтримки Дональда Трампа на той же момент його президентства.

"На цьому етапі президентства вперше обраного президента США, ми спостерігаємо найнижчий показник, - заявив аналітик каналу, говорячи про узагальнений середній показник підтримки Байдена американцями. - Це дуже, дуже, дуже поганий показник".

Американське видання The Daily Beast, коментуючи результати опитування, заявило, що його результати "мають жахати" Байдена та Демократичну партію США напередодні виборів, які відбудуться цієї осені. Результати опитування, вказує видання, підкреслюють, що виборці стурбовані інфляцією у США.

Опитування CBS News Poll та YouGov, вказує, що діяльність президента США позитивно оцінюють 42% американців. При цьому у питанні його роботи щодо подолання інфляції його роботу схвально оцінює 31% опитаних, протидії злочинності - 39%.

Опитування Quinnipiac University вказує, що 74% очікують, що найгірше у війні Росії проти України ще попереду. 8 із 10 опитаних також вважають, що президент Росії Володимир Путін є воєнним злочинцем.

За результатами опитування, 52% опитаних вважають, що США повинні робити більше для підтримки України, але не у разі, якщо це збільшує ризик війни між США та Росією. 19% виступають за посилення підтримки України навіть, якщо це збільшує такий ризик. 22% кажуть, що США вже роблять достатньо для підтримки України.

Як повідомляється, загалом 49% американців вважають, що санкції США підштовхнуть Росію до припинення війни. 48% - мають сумніви у високій ефективності сакнцій.

У статті використано матеріали Yahoo! News, CNN, The Daily Beast, CBS