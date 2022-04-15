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ФБР звинувачує хакерів з Північної Кореї у крадіжці криптовалюти на 600 млн дол
Масштабну крадіжку криптовалюти пов'язують з хакерами з Північної Кореї. Злам комп'ютерних ігор дозволив хакерам вкрасти більше 600 млн доларів в криптовалюті у гравців.
Цей напад став найбільшою фінансовою децентралізованою хакерською атакою в історії, повідомляє видання TechCrunch з посиланням на дані бази DeFiYield REKT.
ФБР пов'язало атаку з хакерською групою Lazarus і вказало на зв'язок цієї групи з розвідкою КНДР.
"Наше розслідування дозволило підтвердити, що кібердіячі Lazarus Group і APT38 пов'язані з КНДР, відповідають за крадіжку", - йдеться в заяві ФБР, виданій в четвер. В заяві також наголошується, що такі злочинні дії, включно із кіберзлочинами та крадіжкою криптовалюти, приносять виручку для режиму Північної Кореї.
14 квітня Міністерство фінансів США запровадило санкції проти Lazarus.
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У Пентагоні показали, як американські військові готують боєприпаси, озброєння та іншу техніку до передачі Україні. Відео
Байден поки не їде до України, а можливість візиту посадовця високого рангу розглядається
"Ми не відправляємо Байдена до України", - заявила речниця Білого дому Джен Псакі в п'ятницю в інтерв'ю програмі Pod Save America.
Напередодні президент США Джо Байден ствердно відповів на питання журналіста про те, чи готовий він особисто приїхати до України.
Коментуючи заяву президента, Псакі зауважила, що попри готовність Байдена, така подорож наразі не планується.
США розглядають можливість організації візиту високого рівня до Києва, повідомяють американські ЗМІ з посиланням на джерела в адміністрації. Можливий візит держсекретаря Ентоні Блінкена, або очільника Пентагону Ллойда Остіна. Такий візит відбудеться без попередження, з огляду на безпекові ризики, зауважують видання.
Тимчасом, в Україні цього тижня побували американські законодавці. Конгресвумен від Республіканської партії Вікторія Спартц та сенатор-республіканець Стів Дейнс стали першими високими представниками американської влади, які провели візит до України з початку нового вторгнення Росії 24 лютого.
"Незаперечні докази путінських злочинів всюди - картини неглибоких масових поховань, заповнених цивільними, жінками та дітьми крають серце", - йдеться в заяві Дейнса.
В четвер Україну відвідали президент Польщі, Литви, Латвії та Естонії. Вони зустрілись з президентом України Володимиром Зеленським і відвідали Бородянку, пише АР.
Опитування вказують на зниження підтримки Байдена у США
33% американців підтримують роботу Джо Байдена на посаді президента США, а 54% оцінюють її негативно. На це вказують результати оприлюдненого у середу авторитеного опитування Quinnipiac University.
Як відзначають дослідники, серед демократів позитивно роботу президента США оцінюють 76%, серед незалежних виборців - 56%, серед республіканців - 94%.
Як повідомляє журналіст американського каналу CNN Ману Раджу, узагальнення каналом низки опитувань проведених у США вказує, що роботу президента США підтримують 39% американців, а негативно оцінюють - 55%.
Оглядаючи результати опитувань, на каналі також звернули увагу на рекордно низькі показники підтримки Байдена у деяких із них.
"Коли 3-4 дослідницькі компанії показують найнижчі показники підтримки президента США, це говорить, що у президента дуже багато проблем ", - заявив в ефірі CNN провідний аналітик даних каналу. Говорячи про середній показник підтримки Байдена протягом його президентства, експерт каналу також відзначив, що нині цей показник на 1% поступається середньому показнику підтримки Дональда Трампа на той же момент його президентства.
"На цьому етапі президентства вперше обраного президента США, ми спостерігаємо найнижчий показник, - заявив аналітик каналу, говорячи про узагальнений середній показник підтримки Байдена американцями. - Це дуже, дуже, дуже поганий показник".
Американське видання The Daily Beast, коментуючи результати опитування, заявило, що його результати "мають жахати" Байдена та Демократичну партію США напередодні виборів, які відбудуться цієї осені. Результати опитування, вказує видання, підкреслюють, що виборці стурбовані інфляцією у США.
Опитування CBS News Poll та YouGov, вказує, що діяльність президента США позитивно оцінюють 42% американців. При цьому у питанні його роботи щодо подолання інфляції його роботу схвально оцінює 31% опитаних, протидії злочинності - 39%.
Опитування Quinnipiac University вказує, що 74% очікують, що найгірше у війні Росії проти України ще попереду. 8 із 10 опитаних також вважають, що президент Росії Володимир Путін є воєнним злочинцем.
За результатами опитування, 52% опитаних вважають, що США повинні робити більше для підтримки України, але не у разі, якщо це збільшує ризик війни між США та Росією. 19% виступають за посилення підтримки України навіть, якщо це збільшує такий ризик. 22% кажуть, що США вже роблять достатньо для підтримки України.
Як повідомляється, загалом 49% американців вважають, що санкції США підштовхнуть Росію до припинення війни. 48% - мають сумніви у високій ефективності сакнцій.
У статті використано матеріали Yahoo! News, CNN, The Daily Beast, CBS
Затонулий крейсер, контроль над Донбасом і ядерна зброя - експерти США коментують хід війни
Минув 50-тий день війни Росії проти України. Американські експерти вказують на перші поразки Путіна, коментують наступні загрози та попереджають про вирішальне протистояння за вплив на Донбасі.
Усунення російського флагманського крейсера "Москва", який затонув в четвер, значно зменшує вогневу присутність Росії в Чорному морі, пише АР. Україна заявляє, що корабель потонув в результаті ракетного обстрілу, а Росія оголосила, що причиною став інцидент на борту. США не підтвердили причину вибуху, однак, як заявив радник США з національної безпеки Джейк Салліван, подія стала значним ударом для Росії.
"Вони мають обирати між двома поясненнями, - сказав Салліван у висупі на засіданні Економічного клубу у Вашингтоні: або це була непрофесійність, або напад, і жодне з цих пояснень не є добрим для них".
Поразки спонукають Путіна розгорнути безжальну жорстоку війну, вважає ген-лейт США (у відст)Веслі Кларк, екс-командувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі. "Після перших поразок - замінити генералів, зачистити штат, отримати зовнішню допомогу і розгорнути безжалісну, жорстоку війну". Так, на думку Кларка, розмірковує Путін, який прагне наслідувати Сталіна. Кларк вважає, що теперішній час є найбільш небезпечним для України та НАТО і єдиний вихід - посилити поставки зброї для України. Кларк у своєму дописі у Twitter закликає якомога швидше надати Україні важке озброєння, включаючи танки, літаки, артилерію, ППО.
В четвер директор ЦРУ Вільям Бернс закилкав "не ставитись легковажно" до можливості того, що Росія застосуя ядерну зброю. "Через можливий відчай президента Путіна і російського керівництва, через теперішні військові невдачі, жоден з нас не має легковажно ставитись до можливості, що він застосує тактичну ядерну зброю, або малопотужну ядерну зброю", - заявив Бернс у своєму виступі в Технічному університеті в Джорджії.
Наближається вирішальна битва на Донбасі, пише в колонці для CNN Деніел Девіс, експерт Defense Priorities та колишній полк. Сухопутних сил США. Він вказує на загрозу переходу балансу впливу в регіоні до Росії, адже біля 70 000 російських військових розташовуються на позиціях, щоб атакувати Донбас з півночі, пише експерт. Девіс вказує, що вирішальним фактором в цьому протистоянні стане логістика, тобто те наскільки українські військові будуть забезпечені боєприпасами, їжею та водою. Достатньо забезпечені українські мобільні тактичні резерви матимуть змогу зупинити російський наступ і запобігти оточенню, вважає експерт.
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