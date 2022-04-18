Час-Тайм. Як у Пентагоні оцінюють наступну фазу війни
В ефірі Час-Тайм. 54 день повномасштабної війни Росії проти України. У Раді нацбезпеки і оборони повідомляють, що Росія розпочала другу фазу наступу. Як у Пентагоні оцінюють хід війни? Чи отримає Україна 50 млрд доларів підтримки? У Вашингтоні розпочались збори МВФ. Історії внутрішньо переміщених осіб, які знайшли тимчасовий притулок у Дніпропетровській області. Як Українська федерація Америки допомагає лікарням в Україні. Моторошні моменти війни: як в Ірпені хоронили цивільних у дворі.
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