Канада ввела санкції проти дочок Путіна

У вівторок канадська влада повідомила про введення санкцій проти 14 представників російської влади, включаючи двох дорослих доньок президента Росії Володимира Путіна - Катерину Тіхонову і Марію Воронцову, які, як вважається, можуть брати участь у приховуванні реальних доходів російського лідера, повідомляє Reuters.

Крім них, серед внесених до "чорного списку" людей - голова російського ЦБ Ельвіра Набіулліна, бізнесмени Петро Авен, Михайло Фрідман, Михайло Гуцерієв, Герман Хан, Олег Бойко, Ігор Макаров, Олександр Пономаренко. Також під обмеження потрапили політик Олександр Торшин, віолончеліст Сергій Ролдугін, дружина та донька глави МЗС РФ Сергія Лаврова, пише "Радіо Свобода".

На початку квітня "Голос Америки" повідомляв, що Білий дім, а також Лондон, ввели новий пакет санкцій проти Кремля, куди, окрім доньок Путіна й дружини та доньки Лаврова, зокрема, потрапив і колишній президент Росії Дмитро Медведєв.

Тим часом, наступна мета для нових санкцій США, за словами заступника міністра фінансів США Адевалє Адеємо, - російський військово-промисловий комплекс, а у ЄС обговорюють шостий пакет санкцій проти Росії, який торкнеться банківського сектора, зокрема російського «Сбербанка», а також постачання нафти.

Напередодні Путін заявив, що РФ "витримала безпрецедентний" "санкційний тиск західних країн".

При цьому західні економісти оцінюють, що заходи обмеження призведуть до 15% падіння російської економіки у 2022 році, а рівень інфляції може перевищити рекордний за 11 років показник у понад 18%, зазначала раніше агенція Reuters.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода"