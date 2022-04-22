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В ООН заявляють, що дії Росії в Україні можуть вважатися воєнними злочинами
В Організації Об’єднаних Націй стверджують, що дії Росії в Україні, зокрема розстріли мирних жителів, можуть вважатися воєнними злочинами.
«Російські збройні сили без розбору обстрілювали та бомбардували населені райони, вбиваючи мирних жителів і руйнуючи лікарні, школи та іншу цивільну інфраструктуру, дії, які можуть прирівнюються до воєнних злочинів», – сказала Равіна Шамдасані, речниця Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
За її словами, у місті Буча під Києвом місія УВКБ ООН задокументувала, що там було вбито 50 мирних жителів, у тому числі шляхом розстрілу.
В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Після відступу військових РФ у визволених містах і селах були зафіксовані масові випадки убивств цивільних жителів.
Україна і деякі представники Заходу вимагають притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини через події на Київщині.
Кремль «категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками.
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США в ОБСЄ закликали країни невідкладно надати Україні зброю
"Україні нагально необхідна сучасна зброя та боєприпаси, щоб захистити себе в цій новій і смертоносній фазі війни". Із закликом до країн-учасниць засідання Постійної Ради ОБСЄ, звернутись до своїх урядів щодо негайного надання оборонної допомоги Україні, звернувся посол США в ОБСЄ Майкл Карпентер.
Він наголосив, що зброя потрібна вже зараз: "не контракти, які є результатом тривалих перемовин, а негайне надання сучасних можливостей, щоб захистити цивільних від жахів війни".
Карпентер відзначив, що заяви Кремля про намір завоювати схід України а також розвиток подій на місцях "не лишають сумнівів, що ми бачимо початкок масштабного нападу російських сил на Донбасі. Все свідчить, що динаміка на полі бою скоро перейде від ближнього бою до обстрілів на відстані, де критично важливими є артилерія та пускові ракетні системи".
Замість того, щоб закінчити війну, Кремль "цього тижня розпочав новий наступ на сході України", зауважив посадовець. Він вказав, що Кремль продовжує "варварське руйнування Маріуполя і бомбування сотень цілей в Україні, включаючи у Львові". "Замість того, щоб притягнути відповідальність за воєнні злочини, президент Путін надав військові нагороди бригаді, відповідальній за вбивства в Бучі", - додав посадовець.
Напередодні президент США Джо Байден оголосив про нову допомогу обсягом 800 мільйонів доларів для України. Новий пакет оборонної допомоги включає необхідну важку артилерію, 144 тис. боєприпасів і безпілотники для українських сил на Донбасі. Пакет базується на приблизно 2,6 мільярда доларів військової допомоги, яку Байден раніше схвалив.
Французьких виборців просять 24 квітня пам'ятати про війну Путіна в Україні
Прем'єр-міністри Іспанії і Португалії, Педро Санчес та Антоніу Кошта разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом опублікували у провідних європейських газетах звернення до французів напередодні вирішального другого туру голосування 24 квітня на президентських виборах у Франції.
Це вибір між демократичним кандидатом... та крайньо-правим, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і демократію...Олаф Шольц, Педро Санчес, Антоніу Кошта
Вони починають з твердження, що зараз «Європа опинилася на зламі епохи», оскільки російський правитель Путін, «намагаючись переписати історію, розпочав брутальний напад на Україну» і «порушив засадниче правило нашого європейського мирного порядку: не змінювати кордони силою, як це робили багато разів у нашому кривавому минулому».
«Війна Путіна спрямована проти цінностей, які захищає Франція та інші країни: демократії, суверенітету, свободи і верховенства закону», - підкреслюють вони.
Кошта, Санчес і Шольц, які очолюють соціал-демократичні партії, вказують, що «популісти й крайні праві» в їхніх країнах донедавна відверто виправдовували Путіна, а зараз намагаються дистанціюватися від «російського агресора».
«Саме тому другий тур французьких президентських виборів не може бути для нас звичайними виборами», - проголошують автори.
Ле Пен, яка вийшла в другий тур, від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого однозначно засудила війну Москви і на теледебатах цього тижня заявила про свою «солідарність з українським народом».
Але Макрон, який змагається за другий термін на президентській посаді, нагадав Марін Ле Пен під час дебатів, що вона впродовж років фактично підтримувала російську війну проти України, що почалася 2014 року з захоплення Росією Криму та частини українського Донбасу.
Іспанський, німецький та португальський лідери пишуть, що «вибір французів є вирішальним для Франції і для кожного з нас у Європі».
«Це вибір між демократичним кандидатом, який вірить у сильну Францію в потужному й самостійному Європейському Союзі та крайньо-правим кандидатом, який відверто стає на бік тих, хто нападає на нашу свободу і на нашу демократію, цінності засновані на французьких ідеях просвітительства», - кажуть вони, не називаючи імен Еммануеля Макрона і Марін Ле Пен.
У статті Францію названо «центральною країною європейського проекту» і стверджується, що збереження об’єднаної Європи «це єдиний спосіб як ми можемо домогтися, щоб наші країни могли процвітати і конкурувати з такими авторитарними потугами як Росія».
«Ось чому потрібно, щоб Франція була з нами… Та Франція, яка захищає справедливість проти таких антидемократичних керівників як Путін… Якою буде Франція після виборів 24 квітня? Це вибір громадян Французької республіки», - завершується звернення.
Думка Зеленського
Якби кандидатка усвідомила, що вона помилялася, то наші стосунки могли б змінитися.
Президент України Володимир Зеленський нещодавно натякнув в інтерв’ю французькому телеканалу BFM, що він також віддає перевагу Еммануелю Макрону і «не хотів би втрачати вже налагоджені з ним відносини».
Зеленський підкреслив, що не прагне впливати на виборчу кампанію у Франції, але, коментуючи ситуацію з Марін Ле Пен, він нагадав, що вона з 2017 року офіційно є небажаною особою в Україні після того, як підтримала російську анексію Криму.
Володимир Зеленський підкреслив про готовність мати справи з Марін Ле Пен, але наголосив на необхідності перегляду її позицій.
«Якби кандидатка усвідомила, що вона помилялася, то наші стосунки могли б змінитися», - цитує українського президента канал BFM.
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