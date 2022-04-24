Держсекретар Блінкен привітав українців з Великоднем 

Більше 5 мільйонів українців, переважно жінки та діти, змушені були полишити свою країну через війну. Відплив біженців до Європи вже перевищив кількість сирійських біженців в 2015-2016 роках, йдеться в Регіональному економічному звіті МВФ, опублікованому в п’ятницю.

Країни, які мають спільний кордон з Україною, особливо Польща, а також Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина, прийняли найбільше біженців, відзначили в МВФ. ЄС надав тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які мусили бігти від війни.

З європейських країн найбільший тягар у зв’язку з війною в Україні припав на країни Східної Європи, сказав в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.

«Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках», - вказує посадовець.

Він відзначив, що Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. "Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому, ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - говорить він.

У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще, додає посадовець.

Він однак зауважує, що в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі.

«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», - вказує посадовець.

Кеммер відзначає – Європа виявила значну солідарність в допомозі українцям, але невизначеність, спричинена війною, триває.

«Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати», - говорить він.

Повністю інтерв'ю читайте тут.

Дивіться також: Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі – про допомогу Україні. Відео