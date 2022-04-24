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- Голос Америки
Держсекретар Блінкен привітав українців з Великоднем
«Ми натхнені стійкістю православних християн в Україні, які опинились перед обличчям жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень, надії та швидкого повернення до миру», - написав у себе в Твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
У неділю, 24-го квітня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін прибувають до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
У Держдепартаменті, Міністерстві оборони США та Білому домі поки що не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
В матеріалі використані джерела Твіттер.
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Штат Західна Вірджинія направить в Україну бронетранспортери M-113
Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що Національна Гвардія штату відправить в Україну на запит Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка «не розголошується», повідомляє агентство AP.
Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.
«Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини», - йдеться у заяві.
Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також попросив Асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.
- Голос Америки
МВФ: порятунок українців може бути не лише тягарем, але і виявитись благом для європейських країн
Більше 5 мільйонів українців, переважно жінки та діти, змушені були полишити свою країну через війну. Відплив біженців до Європи вже перевищив кількість сирійських біженців в 2015-2016 роках, йдеться в Регіональному економічному звіті МВФ, опублікованому в п’ятницю.
Країни, які мають спільний кордон з Україною, особливо Польща, а також Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина, прийняли найбільше біженців, відзначили в МВФ. ЄС надав тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які мусили бігти від війни.
З європейських країн найбільший тягар у зв’язку з війною в Україні припав на країни Східної Європи, сказав в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
«Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках», - вказує посадовець.
Він відзначив, що Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. "Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому, ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - говорить він.
У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще, додає посадовець.
Він однак зауважує, що в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі.
«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», - вказує посадовець.
Кеммер відзначає – Європа виявила значну солідарність в допомозі українцям, але невизначеність, спричинена війною, триває.
«Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати», - говорить він.
Повністю інтерв'ю читайте тут.
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- Голос Америки
Зеленський: Держсекретар і Міністр оборони США приїдуть в Київ у неділю
У неділю, 24-го квітня, до Києва приїдуть Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
Відповідаючи на прохання «Голосу Америки», речник Державного департаменту сказав, що вони відмовляються коментувати. У Міністерстві оборони США та Білому домі також поки що не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що він все ще обговорює із своєю командою, чи відправляти в Україну високопоставленого члена своєї адміністрації.
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- Голос Америки
Чи варто визнавати РФ спонсором тероризму? - думки посадовців США та експертів
В суботу, 23-го квітня міністр закордонних справ України закликав міжнародну спільноту визнати РФ державою-спонсором тероризму.
“Єдина мета російських ракетних ударів по Одесі – терор. Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму і поводитися з нею потрібно відповідним чином. Ні бізнесу, ні контактів, ні культурних проектів. Нам потрібна стіна між цивілізацією та варварами, які обстрілюють мирні міста ракетами”, - написав міністр на своїй сторінці у соцмережі Твіттер.
Раніше в суботу пресслужба українського повітряного командування “Південь” повідомила, що їхні військові знищили дві російські крилаті ракети, які були запущені літаками ТУ-95 з акваторії Каспійського моря.
“Під час ведення бойових дій воїнами зенітних ракетних підрозділів знищено дві ворожі крилаті ракети (попередньо Х555 або Х101), які здійснювали удар по місту Одеса та 2 БПЛА оперативно-тактичного рівня, які, ймовірно, здійснювали корекцію польоту крилатих ракет та ставили активні перешкоди засобам протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України”, – йдеться у повідомленні.
Підтвердили обстріли і на офіційному сайті міської ради Одеси. Там повідомляють, що російські військові завдали ракетного удару по місту та влучили в об’єкти інфраструктури.
Відповідно до пояснень на сайті Держдепартаменту, “держави-спонсори тероризму” - це ті, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму та визначаються відповідно до трьох законів США: розділу 1754(c) закону про дозвіл на національну оборону, розділу 40 закону про контроль експорту зброї та розділу 620A закону про іноземну допомогу.
“Держави-спонсори тероризму” підпадають під чотири основні категорії санкцій: обмеження на іноземну допомогу від США, заборону на експорт і продаж оборонної продукції; контроль за експортом товарів подвійного використання, а також – під різні фінансові та інші обмеження.
Також передбачаються додаткові санкції, які карають осіб і країни, які співпрацюють із “державами-спонсорами тероризму”. Наразі Вашингтон виділяє чотири країни, які офіційно підпадають під це визначення: Куба, Корейська Народно-Демократична Республіка (Північна Корея), Іран та Сирія.
Раніше, президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом звернувся із проханням визнати Росію державою-спонсором тероризму. Про це повідомляє “The Washington Post”.
За словами видання, Байден не підтримав пропозицію Зеленського, але й не відкинув її.
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Пізніше представники Держдепартаменту та Білого дому заявили, що проти РФ вже запроваджені санкції, які накладаються на країни, визнані такими, що спонсорують тероризм, повідомляє MSN.com. Зокрема, йдеться про ембарго на поставки зброї, торговельні обмеження та призупинення іноземної допомоги від США. Відтак вони висловили сумніви у практичній необхідності цього визначення
“Санкції, які ми вже запровадили, є тими самими кроками, які ми задіяли б при визнанні держави спонсором тероризму”, - заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс. І водночас додав: “Ми уважно розглядаємо усі потенційні важелі. І це один із них”.
Однак, за словами речника Пентагону Джона Кірбі визнання РФ державою-спонсором тероризму не є предметом серйозного розгляду в США. “Мені невідомо про жодне активне обговорення цього питання”, - сказав Кірбі.
Нинішні дії Росії в Україні майже напевно не будуть кваліфікуватися як акти підтримки тероризму, сказав в інтерв’ю виданню Олександр Мотиль, професор політології Ратгерського університету, автор 10 книг з історії Росії та України.
“Державне спонсорство тероризму — це коли конкретна держава підтримує якусь групу за межами цієї держави, яка займається терористичною діяльністю”, — зазначає Мотиль. “Таке визначення беззаперечно стосувалося би Росії у 2014 році, коли Кремль підтримував сепаратистів на Донбасі і вони брали участь у актах насильства. Але сьогодні люди, які вбивають, — це російські солдати у формі, тож вони, по суті і є держава” – сказав він.
Це не означає, що американським дипломатам довелося би довго шукати докази спонсорування Росією тероризму, наголошує Мотиль, наводячи приклади отруєння російських дисидентів за межами Росії.
“Якщо США офіційно визнають Росію державою-спонсором тероризму, головна цінність могла б бути в потенційних переговорах, де цей ярлик міг би використовуватися, як розмінна монета", - каже Мотиль.
Однак, нині переговори майже знаходяться у глухому куті, тому важко сказати, чого можна досягти визнавши Росію державою-спонсором тероризму на цьому етапі.
“Тепер, коли їх (ред. - Росію) звинувачують у геноциді та військових злочинах, а Путіна звинувачують у тому, що він є військовим злочинцем, додаткове обвинувачення його (ред. - в спонсорстві тероризму) не матиме великої різниці. Звичайно, не для нього”, – сказав Мотиль в інтерв’ю MSN.com.
«Ця пропозиція має певний сенс», — сказав Аріель Коен, старший науковий співробітник Євразійського центру Атлантичної Ради в інтерв'ю "Washington Post". «Питання в тому, які наслідки з економічної точки зору?»
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