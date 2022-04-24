Франція: Макрон і Ле Пен зустрілися в другому турі виборів президента

У Франції сьогодні 24 квітня відбувається другий тур виборів президента. За обрання на другий п’ятирічний термін бореться президент Емманюель Макрон. Його суперниця – лідерка правих популістів Марін Ле Пен.

Ці суперники вже зустрілися в другому турі виборів п’ять років тому. Тоді Макрон, який йшов на вибори, як і Ле Пен як представник опозиції, здобув переконливу перемогу. Зараз, за опитуваннями, його шанси теж кращі, хоча розрив між кандидатами, швидше за все, буде меншим. Загалом, за опитуваннями, Макрон може претендувати на 55 відсотків голосів.

Якщо Макрон здобуде перемогу, він стане першим президентом Франції за 20 років, який зможе обиратися на другий термін. Востаннє це вдавалося Жаку Шираку, який переміг батька Марін Ле Пен, Жана-Марі.

Багато європейських лідерів підтримали Макрона, висловивши побоювання, що перемога Ле Пен зашкодить Євросоюзу. Вони також звинуватили її у лояльному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.

Ле Пен засудила російське вторгнення до України, але продовжує виступати за продовження співпраці з Москвою. Позиція Макрона, який до останнього часу залишався одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримували контакт із Володимиром Путіним, під час війни стає дедалі жорсткішою щодо Кремля.

У ході передвиборчих дебатів Макрон розкритикував свою суперницю за зв’язки з Росією. Чинний президент, зокрема, вказав на кредит, який партія Марін Ле Пен взяла у «Першого російсько-чеського банку» у 2014 році. За його словами, ця обставина означає, що у разі обрання президентом у Ле Пен у відносинах із Кремлем «будуть зв’язані руки».

Під час дебатів Ле Пен намагалася апелювати до виборців, невдоволення яких може бути пов’язане зі зростанням споживчих цін, зокрема, через війну Росії з Україною. Ле Пен заявила, що її пріоритетом, якщо вона стане першою жінкою на посаді президента Франції, буде зниження витрат громадян. Себе вона назвала кандидатом тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.

За результатами першого туру, що відбувся 10 квітня, за Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.