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Франція: Макрон і Ле Пен зустрілися в другому турі виборів президента
У Франції сьогодні 24 квітня відбувається другий тур виборів президента. За обрання на другий п’ятирічний термін бореться президент Емманюель Макрон. Його суперниця – лідерка правих популістів Марін Ле Пен.
Ці суперники вже зустрілися в другому турі виборів п’ять років тому. Тоді Макрон, який йшов на вибори, як і Ле Пен як представник опозиції, здобув переконливу перемогу. Зараз, за опитуваннями, його шанси теж кращі, хоча розрив між кандидатами, швидше за все, буде меншим. Загалом, за опитуваннями, Макрон може претендувати на 55 відсотків голосів.
Якщо Макрон здобуде перемогу, він стане першим президентом Франції за 20 років, який зможе обиратися на другий термін. Востаннє це вдавалося Жаку Шираку, який переміг батька Марін Ле Пен, Жана-Марі.
Багато європейських лідерів підтримали Макрона, висловивши побоювання, що перемога Ле Пен зашкодить Євросоюзу. Вони також звинуватили її у лояльному ставленні до президента Росії Володимира Путіна.
Ле Пен засудила російське вторгнення до України, але продовжує виступати за продовження співпраці з Москвою. Позиція Макрона, який до останнього часу залишався одним із небагатьох лідерів ЄС, які підтримували контакт із Володимиром Путіним, під час війни стає дедалі жорсткішою щодо Кремля.
У ході передвиборчих дебатів Макрон розкритикував свою суперницю за зв’язки з Росією. Чинний президент, зокрема, вказав на кредит, який партія Марін Ле Пен взяла у «Першого російсько-чеського банку» у 2014 році. За його словами, ця обставина означає, що у разі обрання президентом у Ле Пен у відносинах із Кремлем «будуть зв’язані руки».
Під час дебатів Ле Пен намагалася апелювати до виборців, невдоволення яких може бути пов’язане зі зростанням споживчих цін, зокрема, через війну Росії з Україною. Ле Пен заявила, що її пріоритетом, якщо вона стане першою жінкою на посаді президента Франції, буде зниження витрат громадян. Себе вона назвала кандидатом тих, хто ледве зводить кінці з кінцями.
За результатами першого туру, що відбувся 10 квітня, за Макрона віддали голоси майже 28 відсотків виборців, за Ле Пен – понад 23 відсотки.
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- Голос Америки
Держсекретар Блінкен привітав українців з Великоднем
«Ми натхнені стійкістю православних християн в Україні, які опинились перед обличчям жорстокої агресивної війни президента Путіна. Ми продовжуємо підтримувати їх, і сьогодні ми бажаємо їм та всім, хто святкує Великдень, надії та швидкого повернення до миру», - написав у себе в Твіттері держсекретар США Ентоні Блінкен.
У неділю, 24-го квітня Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін прибувають до Києва. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
У Держдепартаменті, Міністерстві оборони США та Білому домі поки що не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
В матеріалі використані джерела Твіттер.
Штат Західна Вірджинія направить в Україну бронетранспортери M-113
Губернатор Західної Вірджинії Джим Джастіс повідомив, що Національна Гвардія штату відправить в Україну на запит Міністерства оборони бронетранспортери M-113 у кількості, яка «не розголошується», повідомляє агентство AP.
Ці бронемашини використовуються для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї.
«Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини», - йдеться у заяві.
Раніше цього року Джим Джастіс наказав припинити імпорт спиртних напоїв, вироблених у Росії. Губернатор також попросив Асоціацію роздрібних продавців Західної Вірджинії прибрати вже наявний російський алкоголь зі своїх полиць.
- Голос Америки
МВФ: порятунок українців може бути не лише тягарем, але і виявитись благом для європейських країн
Більше 5 мільйонів українців, переважно жінки та діти, змушені були полишити свою країну через війну. Відплив біженців до Європи вже перевищив кількість сирійських біженців в 2015-2016 роках, йдеться в Регіональному економічному звіті МВФ, опублікованому в п’ятницю.
Країни, які мають спільний кордон з Україною, особливо Польща, а також Угорщина, Молдова, Румунія та Словаччина, прийняли найбільше біженців, відзначили в МВФ. ЄС надав тимчасовий захист, щоб допомогти українцям, які мусили бігти від війни.
З європейських країн найбільший тягар у зв’язку з війною в Україні припав на країни Східної Європи, сказав в інтерв’ю Голосу Америки директор європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер.
«Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи (крім України, Білорусі, Росії та Туреччини) на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак, важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках», - вказує посадовець.
Він відзначив, що Польща приймає значну кількість біженців – три мільйони з п’яти мільйонів тих, хто полишив Україну. Витрати для польського бюджету складатимуть, за оцінками, від 0,5 до 1% ВВП. Це немало. Однак, Польща вітає біженців і ми розуміємо європейську солідарність, солідарність багатьох європейських країн, коли йдеться про допомогу українським біженцям. "Все ж, є вплив на бюджет і нам відомо, що є тиск на ринок житла, але є значне бажання допомогти і тому, ми вважаємо, що першу фазу було проведено дуже успішно", - говорить він.
У довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще, додає посадовець.
Він однак зауважує, що в середньостроковій перспективі українці можуть допомогти в подоланні нестачі робочої сили в Європі.
«Дехто з біженців може залишитись на довгий період і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачає робочої сили», - вказує посадовець.
Кеммер відзначає – Європа виявила значну солідарність в допомозі українцям, але невизначеність, спричинена війною, триває.
«Витрати спричинені війною – значні і невизначеність є значною також. В нашому прогнозі ми розглядали вплив можливого газового ембарго щодо Росії і знову ж таки, від таких дій найбільше постраждають країни Східної Європи. Є значна невизначеність стосовно шкоди, яку може принести війна, але, гадаю, політики готові на ці виклики відповідати», - говорить він.
Повністю інтерв'ю читайте тут.
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- Голос Америки
Зеленський: Держсекретар і Міністр оборони США приїдуть в Київ у неділю
У неділю, 24-го квітня, до Києва приїдуть Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції для українських та іноземних медіа в суботу, 23-го квітня. Розмова із журналістами відбулась на одній зв станцій київського метрополітену.
“До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ”, - повідомив український лідер і додав, - “Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання”.
Відповідаючи на прохання «Голосу Америки», речник Державного департаменту сказав, що вони відмовляються коментувати. У Міністерстві оборони США та Білому домі також поки що не коментують потенційний візит американських посадовців до Києва.
Минулого тижня президент США Джо Байден заявив, що він все ще обговорює із своєю командою, чи відправляти в Україну високопоставленого члена своєї адміністрації.
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