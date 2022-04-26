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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Засідання союзників щодо оборони України - підсумки

Студія Вашингтон. Засідання союзників щодо оборони України - підсумки
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Студія Вашингтон. Засідання союзників щодо оборони України - підсумки

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Сьогодні в Студії Вашингтон. «Україна чітко переконана, що може перемогти, як і кожен тут», - така заява пролунала від очільника Пентагону Ллойда Остіна на засіданні сорока країн, присвяченому обороні України.

Про оборонні здатності України та допомогу Києву США держсекретаря Блінкена розпитували на Капітолійському пагорбі сенатори.

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