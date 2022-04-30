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Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео

  • Голос Америки
Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео
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Анджеліна Джолі у Львові поспілкувалася із волонтерами про допомогу українським дітям. Відео

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У суботу Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі прибула до залізничного вокзалу Львова. Джолі зустрілася та поспілкувалася з волонтерами про підтримку, яку вони надають переселенцям, особливо дітям. «Я знаю, наскільки цілющим є те, що хтось показує людині, що вона важлива, що її голос є важливий». За останніми підрахунками агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН), цього року близько 8,3 мільйона людей покинуть Україну.

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