Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО

В ефірі Час-Тайм. В Пентагоні прокоментували хід війни та оборонні поставки Україні. Співпраця США, Польщі та НАТО у підтримці України – детально про візит конгресової делегації до Польщі. Чи відчувається у Молдові напруга і чи вірять там у можливе захоплення Росією?