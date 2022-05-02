Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО

Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО
Embed
Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. В Пентагоні прокоментували хід війни та оборонні поставки Україні. Співпраця США, Польщі та НАТО у підтримці України – детально про візит конгресової делегації до Польщі. Чи відчувається у Молдові напруга і чи вірять там у можливе захоплення Росією?

Цієї неділі у столиці США пройшла чергова акція на підтримку України. У Дніпрі відкрився спеціальний центр для мешканців Маріуполя. Американські школярі зібрали гроші для фонду "Голоси дітей", що допомагає українським дітям. В Голлівуді з’явився новий мурал, на якому Вілл Сміт дає ляпаса … Володимиру Путіну.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG