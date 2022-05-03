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- Голос Америки
"Росіяни мають право говорити вільно" - у День свободи преси Блінкен закликав Росію припинити репресивні закони проти журналістів
Сполучені Штати закликають Росію "припинити зловживання репресивними законами, що спрямовані проти ненасильницьких організацій та окремих людей, а також журналістів". Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив з нагоди Світового дня свободи преси.
"Росіяни, як і всі народи, мають право говорити вільно. Вони мають право об'єднуватись у мирні зібрання. Вони мають право користуватись правом на свободу вираження і правом бути почутими шляхом вільних і чесних виборів. І звісно, зараз сам факт того, щоб називати те, що вібдувається в Україні своїм ім'ям - брутальною неспровокованою агресією, а не спеціальною воєнною операцією, за Оруеллом, - це наражає на небезпеку кожного, хто робить це, потрапити на 15 років за грати", - сказав держсекретар.
"З часом і різними шляхами ми знайдемо шпарину, через яку ми проберемось", - сказав Блінкен, підкреслює The New York Times. - "Навіть у найбільш закритому суспільстві у сенсі дезінформаційного простору, думаю, що сховати правду буде дуже складно".
Блінкен також згадав про загиблу внаслідок удару по Києву журналістку Радіо Свобода Віру Гирич, а також убитих і поранених міжнародних та українських журналістів, що висвітлювали війну Росії в Україні, і додав: "Війна Кремля проти України - один із багатьох конфліктів, де журналісти ризикують своїм життям просто зараз, поки ми говоримо, щоб повідомляти новини".
"Незалежна преса - наріжний камінь будь-якої здорової дипломатії. Її основою є ідея про те, що інформація - це громадське надбання, життєво важлива в усьому, що ми робимо, у кожному рішенні, яке ми приймаємо, і часто чи довіряємо пресі, надаючи цю інформацію", - сказав Блінкен і додав, що "вільна преса - один із найважливіших інструментів поступу у захисті прав людини".
Як Голос Америки повідомляв раніше, від початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 23 представники медіа.
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Промова президента США Джо Байдена про безпекову допомогу Україні – наживо з перекладом українською
Президент США Джо Байден виступає з промовою про безпекову допомогу, яку США надають Україні. Дивіться наживо з перекладом українською. У вівторок президент відвідує завод компанії Lockheed Martin у штаті Алабама, який виробляє системи озброєнь, серед них - протитанкові ракети "Джавелін".
- Голос Америки
Кількість інциндентів на воєнних об`єктах Росії буде збільшуватися – Подоляк
Кількість інцидентів в прикордонних з Україною територіях Росії, а також по всій країні на об'єктах воєнної інфраструктури буде збільшуватися. Про це в інтерв'ю журналістці Грузинської служби «Голосу Америки» Ані Чхиквадзе сказав радник президента України Михайло Подоляк.
“В Росії інтенсивність цієї війни в будь-якому разі провокує певні негативні дії, в самій Росії. Це не обов'язково пов'язано з Україною. Це пов'язано з тим, що руйнується система влади в Російській Федерації. Люди налякані, в них буде збільшуватися кількість панічних настроїв, буде збільшуватися ізоляція і, відповідно, будуть виявлятися протестні настрої і люди будуть працювати по воєнних об'єктах. Я маю на увазі громадян Російської Федерації”, - пояснив Подоляк.
Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля.
Останнім часом за інформацією української та російської преси, почастішали пожежі та інші інциденти на об'єктах військової інфраструктури в Росії, зокрема пожежі сталися на Пермському пороховому заводі, у Центральному науково-дослідному інституті Військ повітряно-космічної оборони Росії в Твері, загорілася стоянка вантажних автомобілів під Твер`ю, кілька індиндентів сталися в прикордонному з Україною Бєлгороді.
Подоляк припустив, що протестні, антивоєнні настрої в Російській Федерації будуть збільшуватися до виходу окремих регіонів, які не захочуть пов'язувати свою долю з Росією, із підпорядкування центральній владі.
“Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля. Я переконаний, що не всі регіони в Російській Федерації - а Російська Федерація це багатонаціональна держава - підтримують цю концепцію”.
В інтерв'ю «Голосу Америки» радник президента також звернув увагу на той факт, що більшість тих, хто загинув на території України, не є мешканцями Москви, Санкт-Петербурга чи інших великих міст - це переважно жителі національних автономій, зокрема Бурятії, Туви, Інгушетії та Дагестану.
Подоляк, який є членом переговорної групи від України, зазначив, що переговори між представниками України і Росії тривають, обговорюється й зустріч між президентами країн, але розуміння щодо того, коли вона може статися, немає. У першу чергу, сказав він, це залежатиме від розвитку ситуації на фронті. На початкових етапах війни команда українського президента припускала, що, можливо, двостороння зустріч на високому рівні допоможе “розставити крапки над і” - тоді ще існували припущення, що Росія буде воювати із дотриманням правил та звичаїв війни. Після масового насилля обговорювати це питання стало складніше, тим не менш, переговори продовжуються, запевнив він.
Один із пунктів переговорів - гарантії безпеки України. Подоляк пояснив позицію української сторони: якщо НАТО як блок не готовий прийняти Україну, то Україна зацікавлена у тому, аби кілька країн надали свої гарантії безпеки.
“Щоб наступного разу, коли ця країна під назвою Російська Федерація захоче напасти на Україну, у нас були юридичні договори з низкою країн - гарантів нашої безпеки, які негайно нададуть нам зброю або гроші, або консультативну допомогу, або закриють небо”.
Подоляк розповів, що зараз українська сторона на рівні консультаційних груп та політичних радників обговорює із країнами- потенційними гарантами обсяг їх договорних зобов'язань. США, сподіваються українці, відіграватиме одну із ключових ролей у гарантуванні безпеки Україні.
Подоляк розкритикував позицію грузинського уряду та частково - суспільства відносно війни Росії проти України. Грузія не запровадила власні санкції проти Росії, але частково та пізніше за інші країни приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.
“Воно займає дуже дивну позицію, тому що Україна не хоче, аби окупант був присутній на території України, тому ми ведемо визвольну війну. Ми ведемо боротьбу за те, щоб територія України була суверенна і недоторкана для таких країн як Російська Федерація. На наш погляд, Грузія могла б зайняти більш зрозумілу позицію, тому що вона також постраждала від прямого втручання Російської Федерації,” - сказав Подоляк в інтерв'ю грузинській журналістці.
У той же час команда президента України відчуває підтримку інших європейських країн та США - як у збільшенні санкційного тиску на Росію, так й у військовому постачанні та у міцній проукраїнській позиції. За словами Подоляка, ця підтримка консолідувалася після того, як стали відомі факти масових вбивств під Києвом.
“Ми нарешті почали отримувати ту зброю, яка нам потрібна, у тому числі - важку зброю, можливо, не з тією швидкістю, як нам хотілося, тому що хотілося швидше. Чим швидше ми отримуємо обсяг зброї, яка нам необхідна, тим менше людей буде гинути, тим швидше ми доведемо Російській Федерації, що воювати треба десь в іншому місці, а краще - в себе вдома”, - розповів радник президента.
Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на 3,4 мільярда доларів. На початку, Сполучені Штати надавали озброєння, яке вимагало мінімальної підготовки військових, - стрілецьку зброю, транспортні засоби, ПТРК “Джавелін”. В останній транш входить важке та більш сучасне озброєння - гаубиці, дрони Switchblade і Ghost Phoenix, тощо.
Подоляк пояснив таку підтримку тим, що з'явилася розуміння, що Україна захищає не лише свою територію, а й право Європа буде “цивілізованою та вільною”, а також - надає захист “від варварства, яке йде з Російської Федерації”.
“Росія - це не цивілізована країна. Це країна, яка буде ґвалтувати, вбивати, ламати традиції, яка не хоче, аби люди жили комфортно і щасливо. Вона хоче, аби в нас все було зруйновано”, - заявив радник українського президента.
За його словами, Росія, навіть якщо програє, намагається максимально зруйнувати економіку України, аби країна не змогла відновитися максимально довго.
Дивіться також: “Журналісти на війні: висвітлення України в світі” – телевізійна дискусія "Голосу Америки"
"Я готовий поїхати до Москви", щоб зупинити війну в Україні - Папа Франциск
Папа Римський Франциск в інтерв’ю газеті Corriere Della Sera 3 травня заявив, що попросив про зустріч у Москві із президентом Росії Володимиром Путіним, щоб спробувати зупинити війну в Україні, але не отримав відповіді.
"У перший день війни я зателефонував до українського президента Зеленського, – цитує слова понтифіка Vatican News. – До Путіна я не телефонував. Я чувся з ним у грудні на мій день народження, а цього разу не телефонував".
Через двадцять днів після початку війни голова католицької церкви надіслав Путіну повідомлення, що я готовий поїхати до Москви. "Ми досі не отримали відповіді й далі наполягаємо, хоча боюся, що Путін не може і не хоче провести цю зустріч тепер. Але як не намагатись зупинити всю цю жорстокість?".
Однак, Франциск зазначив, що не планує їхати до України: "Станом на тепер до Києва не їду. Я відчуваю, що не повинен їхати. Спочатку я повинен поїхати до Москви, спочатку мушу поговорити з Путіним".
На запитання про те, чи міг би цьому посприяти патріарх Кирил, сказав: "Я говорив з Кирилом 40 хвилин через Zoom. Протягом перших двадцяти хвилин він з картою в руках представляв мені всі виправдання для війни. Я вислухав його і сказав: "Нічого з цього не розумію". ... Патріарх не повинен перетворюватися у вівтарника Путіна. Я мав заплановану на 14 червня зустріч з ним у Єрусалимі. Це була би наша друга зустріч віч-на-віч, що не має нічого спільного з війною. Але тепер також і він згідний: зупинімося, це може бути двозначним сигналом".
Франциск також повідомив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан сказав йому, що Путін планує завершити війну 9 травня, коли Росія святкує День перемоги над нацистською Німеччиною в 1945 році.
"Сподіваюся, що так і буде, тоді стане зрозумілим пришвидшення ескалації протягом останніх днів. Бо тепер йдеться не тільки про Донбас, але про Крим, про Одесу, про те, щоб відрізати Україну від портів Чорного моря, про все. Я є песимістом, але ми повинні зробити кожен можливий жест для того, щоби війна зупинилася", – сказав Папа.
85-річний понтифік здійснив безпрецедентний візит до російського посольства в Римі, коли почалася масштабна війна. "Я хотів зробити чіткий жест, який би побачив увесь світ, і тому пішов до російського посла. Я попросив, аби мені пояснили, я сказав їм: будь ласка, зупиніться", - розповів Франциск в інтерв'ю.
Раніше понтифік неодноразово згадував Україну у проповідях і, зокрема, закликав до пошуку порятунку людей у Маріуполі.
У статті використано матеріали Радіо Свобода, Vatican News
Остін вдповів на питання про те, чи доходить оборонна допомога США до передової
Питання прозорості та ефективності доставки міжнародної оборонної допомоги Україні є дуже важливим для США, вказав очільник Пентагону Ллойд Остін. Він запевнив, що США щотижнево спілкуються з українцями та партнерами з цього питання.
Заява прозвучала під час слухань Комітету Сенату США з бюджетних асигнувань у відповідь на питання сенаторки-демократки Петті Мюррей. Мюррей подякувала Остіну за його роботу з доставки необхідної оборонної допомоги Україні, але висловила занепокоєння через повідомлення, що така допомога не завжди доходить до передової, де її потребують найбільше.
"Я неодноразово чула від тих, хто є на передовій та в логістиці, що обладнання не доходить до передової, де зброя, боєприпаси та захист є найбільш необхідні, - відзначила законодавиця. - Видається, що є логістичні питання стосовно відведення, накопичення поставок, тому я хотіла б запитати, що ви робите, щоб розподіл оборонної допомоги був більш прозорим та ефективним, щоб підрозділи на передовій отримували необхідне обладнання".
Остін вказав, що США спілкуються з керівництвом України щодо доставок: "У нас немає людей на місцях, які б могли надавати точні відповіді стосовно того, як пересувається це обладнання і чи доходить воно до тих, хто його найбільше потребує. Однак, повідомлення, які ми отримуємо, від високого керівництва вказують, що обладнання йде куди потрібно".
Остін запевнив, що він не зупиниться, а продовжить постійно наголошувати на тому, що обладнання має прибувати туди, де воно буде найбільш корисним для успіху. Він додав, що у спілкуванні з керівництвом України минулого тижня він наголосив на важливості підзвітності в цій сфері.
На тих же слуханнях сенатори також піднімали питання достатності американських запасів протитанкових озброєнь.
США надали Україні приблизно 5 000 "Джавелінів" і 1 400 "Стінгерів", що становить біля третини запасів США, а щодо "Стінгерів" - це приблизно чверть запасів. Про це заявив сенатор-республіканець Рой Блант.
Блант задав питання Остіну стосовно того, чи можливо поновити ці запаси до кінця року.
"Це не лише можливо, а ми це і зробимо", - відповів Остін. Він запевнив, що мінімальні запаси не будуть порушені "Ми завжди утримуватимемо наші спроможності захищати цю країну і підтримувати наші інтереси", - додав посадовець. Він також зауважив, що додатковий запит на фінансування, поданий урядом до Конгресу, дозволить частково замістити "Стінгери" та "Джавеліни", які інші країни надавали Україні на запит США одразу після початку нового вторгнення Росії.
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