"Росіяни мають право говорити вільно" - у День свободи преси Блінкен закликав Росію припинити репресивні закони проти журналістів

Кількість інцидентів в прикордонних з Україною територіях Росії, а також по всій країні на об'єктах воєнної інфраструктури буде збільшуватися. Про це в інтерв'ю журналістці Грузинської служби «Голосу Америки» Ані Чхиквадзе сказав радник президента України Михайло Подоляк.

“В Росії інтенсивність цієї війни в будь-якому разі провокує певні негативні дії, в самій Росії. Це не обов'язково пов'язано з Україною. Це пов'язано з тим, що руйнується система влади в Російській Федерації. Люди налякані, в них буде збільшуватися кількість панічних настроїв, буде збільшуватися ізоляція і, відповідно, будуть виявлятися протестні настрої і люди будуть працювати по воєнних об'єктах. Я маю на увазі громадян Російської Федерації”, - пояснив Подоляк.

Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля.

Останнім часом за інформацією української та російської преси, почастішали пожежі та інші інциденти на об'єктах військової інфраструктури в Росії, зокрема пожежі сталися на Пермському пороховому заводі, у Центральному науково-дослідному інституті Військ повітряно-космічної оборони Росії в Твері, загорілася стоянка вантажних автомобілів під Твер`ю, кілька індиндентів сталися в прикордонному з Україною Бєлгороді.

Подоляк припустив, що протестні, антивоєнні настрої в Російській Федерації будуть збільшуватися до виходу окремих регіонів, які не захочуть пов'язувати свою долю з Росією, із підпорядкування центральній владі.

“Сьогодні Росія демонструє схильність до тероризму на державному рівні, схильність до геноциду за принципом приналежності до іншої держави, схильність до масових вбивств і масового насилля. Я переконаний, що не всі регіони в Російській Федерації - а Російська Федерація це багатонаціональна держава - підтримують цю концепцію”.

В інтерв'ю «Голосу Америки» радник президента також звернув увагу на той факт, що більшість тих, хто загинув на території України, не є мешканцями Москви, Санкт-Петербурга чи інших великих міст - це переважно жителі національних автономій, зокрема Бурятії, Туви, Інгушетії та Дагестану.

Подоляк, який є членом переговорної групи від України, зазначив, що переговори між представниками України і Росії тривають, обговорюється й зустріч між президентами країн, але розуміння щодо того, коли вона може статися, немає. У першу чергу, сказав він, це залежатиме від розвитку ситуації на фронті. На початкових етапах війни команда українського президента припускала, що, можливо, двостороння зустріч на високому рівні допоможе “розставити крапки над і” - тоді ще існували припущення, що Росія буде воювати із дотриманням правил та звичаїв війни. Після масового насилля обговорювати це питання стало складніше, тим не менш, переговори продовжуються, запевнив він.

Один із пунктів переговорів - гарантії безпеки України. Подоляк пояснив позицію української сторони: якщо НАТО як блок не готовий прийняти Україну, то Україна зацікавлена у тому, аби кілька країн надали свої гарантії безпеки.

“Щоб наступного разу, коли ця країна під назвою Російська Федерація захоче напасти на Україну, у нас були юридичні договори з низкою країн - гарантів нашої безпеки, які негайно нададуть нам зброю або гроші, або консультативну допомогу, або закриють небо”.

Подоляк розповів, що зараз українська сторона на рівні консультаційних груп та політичних радників обговорює із країнами- потенційними гарантами обсяг їх договорних зобов'язань. США, сподіваються українці, відіграватиме одну із ключових ролей у гарантуванні безпеки Україні.

Подоляк розкритикував позицію грузинського уряду та частково - суспільства відносно війни Росії проти України. Грузія не запровадила власні санкції проти Росії, але частково та пізніше за інші країни приєдналася до міжнародних санкцій проти Росії.

“Воно займає дуже дивну позицію, тому що Україна не хоче, аби окупант був присутній на території України, тому ми ведемо визвольну війну. Ми ведемо боротьбу за те, щоб територія України була суверенна і недоторкана для таких країн як Російська Федерація. На наш погляд, Грузія могла б зайняти більш зрозумілу позицію, тому що вона також постраждала від прямого втручання Російської Федерації,” - сказав Подоляк в інтерв'ю грузинській журналістці.

У той же час команда президента України відчуває підтримку інших європейських країн та США - як у збільшенні санкційного тиску на Росію, так й у військовому постачанні та у міцній проукраїнській позиції. За словами Подоляка, ця підтримка консолідувалася після того, як стали відомі факти масових вбивств під Києвом.

“Ми нарешті почали отримувати ту зброю, яка нам потрібна, у тому числі - важку зброю, можливо, не з тією швидкістю, як нам хотілося, тому що хотілося швидше. Чим швидше ми отримуємо обсяг зброї, яка нам необхідна, тим менше людей буде гинути, тим швидше ми доведемо Російській Федерації, що воювати треба десь в іншому місці, а краще - в себе вдома”, - розповів радник президента.

Із початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого, США надали Україні безпекової допомоги на 3,4 мільярда доларів. На початку, Сполучені Штати надавали озброєння, яке вимагало мінімальної підготовки військових, - стрілецьку зброю, транспортні засоби, ПТРК “Джавелін”. В останній транш входить важке та більш сучасне озброєння - гаубиці, дрони Switchblade і Ghost Phoenix, тощо.

Подоляк пояснив таку підтримку тим, що з'явилася розуміння, що Україна захищає не лише свою територію, а й право Європа буде “цивілізованою та вільною”, а також - надає захист “від варварства, яке йде з Російської Федерації”.

“Росія - це не цивілізована країна. Це країна, яка буде ґвалтувати, вбивати, ламати традиції, яка не хоче, аби люди жили комфортно і щасливо. Вона хоче, аби в нас все було зруйновано”, - заявив радник українського президента.

За його словами, Росія, навіть якщо програє, намагається максимально зруйнувати економіку України, аби країна не змогла відновитися максимально довго.

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