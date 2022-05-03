Останнє редакційне завдання: як медійники в Україні часто опиняються ціллю російських окупантів. Відео

З початку повномасштабного російського вторгнення, в Україні загинули щонайменше 21 представник медіа. Відповідно до даних Комітету Захисту журналістів – із них мінімум семеро були медійниками, які до останнього виконували свої професійні обов’язки і загинули, висвітлюючи війну. Намагаючись донести правдиву і неупереджену інформацію про війну з гарячих точок, журналісти наражуються на небезпеку і часто самі опиняються ціллю.