"Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту". Відео

Фотографувати й фільмувати поранених на війні українських дітей і збирати історії свідків воєнних злочинів і передавати ці дані світовим медіа. Таку місію для себе від початку війни обрала прес-служба найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит». Прес-секретарка «Охматдиту» Анастасія Магеррамова розповіла Марії Прус, що вони прагнуть надати світові переконливі докази порушення міжнародного гуманітарного права армією РФ.