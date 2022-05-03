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"Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту". Відео

"Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту". Відео
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"Ми хочемо, щоб світ знав правду" – інтерв’ю з прес-секретарка "Охматдиту". Відео

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Фотографувати й фільмувати поранених на війні українських дітей і збирати історії свідків воєнних злочинів і передавати ці дані світовим медіа. Таку місію для себе від початку війни обрала прес-служба найбільшої дитячої лікарні України «Охматдит». Прес-секретарка «Охматдиту» Анастасія Магеррамова розповіла Марії Прус, що вони прагнуть надати світові переконливі докази порушення міжнародного гуманітарного права армією РФ.

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