Директорка «Арена Львів» - про історію війни головного футбольного стадіону Львова. Інтерв'ю

З перших днів війни стадіон “Арена Львів” став транзитним центром для сотень тисяч українських біженців, які втікають від війни у пошуках притулку. Місце, де кілька місяців тому грівся газон, а тисячі українців вболівали за свої улюблені команди, сьогодні перетворилось помешкання для тимчасового перебування та величезну кухню, яка готє сухпайки для солдатів. Ярина Матвійчук поговорила із директоркою "Арени Львів" Ольгою Манько про особисту історію війни для головного футбольного стадіону Львова.