Час-Тайм. Санкції проти РФ, підтримка України зброєю – головні новини

В ефірі Час-Тайм. В Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів. Як платформа Work4UA допомагає малим бізнесам отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. У Львові створили центр допомоги Харкову: хто там працює, та чим допомагають. Яку роль в українській війні відіграють цифрові технології, соцмережі та загалом - Інтернет. Історії українці, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана.