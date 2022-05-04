Час-Тайм. Санкції проти РФ, підтримка України зброєю – головні новини
В ефірі Час-Тайм. В Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів. Як платформа Work4UA допомагає малим бізнесам отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. У Львові створили центр допомоги Харкову: хто там працює, та чим допомагають. Яку роль в українській війні відіграють цифрові технології, соцмережі та загалом - Інтернет. Історії українці, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана.
Випуски
-
травень 03, 2022
Час-Тайм. День свободи преси. Історії журналістів в Україні
-
травень 02, 2022
Час-Тайм. Підтримка України. Деталі співпраці США, Польщі та НАТО
-
квітень 29, 2022
Час-Тайм. США надсилають в Україну десятки літаків - Пентагон
-
квітень 28, 2022
Час-Тайм. Байден - про підтримку України. Голосування щодо ленд-лізу
-
квітень 27, 2022
Час-Тайм. Ленд-ліз для України - детально про законопроект в США
-
квітень 26, 2022
Час-Тайм. Блінкен, Остін – про оборону України та допомогу США