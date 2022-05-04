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Час-Тайм. Санкції проти РФ, підтримка України зброєю – головні новини

Час-Тайм. Санкції проти РФ, підтримка України зброєю – головні новини
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Час-Тайм. Санкції проти РФ, підтримка України зброєю – головні новини

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В ефірі Час-Тайм. В Євросоюзі розкрили деталі наступного, шостого пакету санкцій проти Росії. Тиск на Росію та підтримку України не припиняють і з боку Сполучених Штатів. Як платформа Work4UA допомагає малим бізнесам отримувати прямі пожертви від людей з усього світу. У Львові створили центр допомоги Харкову: хто там працює, та чим допомагають. Яку роль в українській війні відіграють цифрові технології, соцмережі та загалом - Інтернет. Історії українці, які приїхали в мексиканське місто Тіхуана.

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