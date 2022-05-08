Британія виділить ще 1,6 млрд доларів на військову допомогу Україні

Велика Британія виділить додаткові 1,6 мільярда доларів для надання військової допомоги Україні, пишуть західні агенції новин із посиланням на британських посадовців.

Як повідомив Reuters, ця сума майже вдвічі перевищує надану раніше допомогу. У британському уряді зазначили, що це – найвищий рівень фінансової підтримки з часів воєн в Іраку й Афганістані, при цьому вони не повідомили деталі розрахунків.

«Жорстокий напад Путіна не тільки викликає незліченні руйнування в Україні – він також загрожує миру та безпеці у всій Європі», – заявив британський прем’єр Борис Джонсон.

Раніше президент США Джо Байден, виступаючи у Білому домі, заявив, що він направив до Конгресу запит на надання додаткових 3 3мільярдів доларів на допомогу Україні.

Понад 20 мільярдів із цієї суми буде направлено безпосередньо на військову допомогу та постачання зброї – Україні та сусіднім країнам, 8,5 млрд буде виділено на економічну допомогу Україні, ще три мільярди доларів – на гуманітарну допомогу. Рішення, втім, ще має схвалити Конгрес США, але Байден пообіцяв, що Сполучені Штати продовжуватимуть надавати Україні допомогу, зокрема збільшуючи постачання зброї.

6 травня у Пентагоні заявили, що для України закуплять безпілотники Switchblade, дрони Puma. Останній пакет військової допомоги Україні включає 25 тисяч 155-м артилерійських снарядів, три протиартилерійські радари AN/TPQ-36, устаткування для створення електронних перешкод, польову техніку та запчастини. Про це йдеться у прес-релізі Міністерства оборони США, опублікованому в п'ятницю, 6 травня. Це вже є «дев’ятим вилученням техніки з інвентаризації Міністерства оборони для України з серпня 2021 року».

Одночасно Пентагон розширює поставки комерційно доступного озброєння в Україну. Про це у п’ятницю на брифінгу повідомив Білл Лаплант, заступник міністра оборони США з питань закупівлі та підтримки, пише «Washington Post». Зброя та обладнання напряму закуповуються в американських компаній- виробників та є окремою категорією постачання від тієї, що відправляється зі складів Пентагону.

В матеріалі використані джерела Reuters та Washington Post.