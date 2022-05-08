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- Голос Америки
Перша леді Байден в Ужгороді зустрілась з першою леді Зеленською
Перша леді Джилл Байден здійснила неанонсований візит до Ужгорода, де зустрілась з першою леді Оленою Зеленською. Байден перетнула українсько-словацький кордон у пункті Вішнє Нємєцьке. Перші леді зустрілись у школі, яка була перетворена на сховище для внутрішньо переміщених осіб. Олена Зеленська прибула у чорному позашляховику у супроводі військового охоронця, Джилл Байден зустріла її квітами, відтак жінки обнялися.
«Я хотіла приїхати на День матері. Ми подумали, що це важливо – показати українському народу, що ця війна повинна закінчитись, і що ця війна є брутальною. І що народ Сполучених Штатів підтримують народ України», - сказала Байден.
«Ми відчуваємо це. По-перше, я би хотіла подякувати Вам за такий сміливий вчинок. Тому що ми розуміємо, що таке будь-якій жінці, а особливо першій леді, приїхати в країну, в якій триває війна, в якій постійно тривають військові дії, в якій постійно лунають повітряні тривоги, навіть сьогодні. Хочу наголосити на тому, що ми всі відчуваємо підтримку США і лідерство пана президента, але цей крок став іще одним підтердженням для всіх людей. Це особлиий і дуже вдалий день для такої зустрічі», - сказала Зеленська.
Відповідно до американських офіційних осіб Байден та Зеленська протягом останніх кількох тижнів підтримували комунікацію.
Поїздка Джилл Байден до України не аносувалася та не була включена в оголошений розклад візиту. Зустріч перших леді тривала годину та відбулась за зачиненими дверима. Преса була допущена лише на короткий час. Після зустрічі Байден та Зеленська поспілкувались з дітьми у центрі, де вони займаються мистецтвами та ремеслами.
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ООН: Обстріл школи у Білогорівці - чергове нагадування про жорстокість цієї війни
До збереження цивільного населення та інфраструктури України закликав помічник генерального секретаря ООН, кризовий координатор ООН з питань України Амін Авад. Відповідну заяву він оприлюднив у неділю, 8 травня:
“Я надзвичайно шокований повідомленнями про напад на будівлю школи в Білогорівці Луганської області на сході України, де близько 90 людей перебували в укритті. Напад, внаслідок якого загинули десятки людей, є ще одним гострим нагадуванням про жорстокість цієї війни”, - зазначив представник ООН.
Він нагадав, що “зобов'язання за міжнародним гуманітарним правом не підлягають обговоренню”.
“Чим швидше ми досягнемо мирного завершення війни, тим краще для людей тут в Україні та в усьому світі”, - додав Амін Авад.
У п'ятницю, 6 травня, Рада Безпеки ООН висловила «глибоке занепокоєння з приводу підтримки миру та безпеки в Україні» та підтримала зусилля голови ООН щодо пошуку мирного вирішення військового конфлікту.
«Народ США підтримує народ України» - перша леді США Джилл Байден під час візиту до Ужгорода. Відео
Перша леді США Джилл Байден здійснила неанонсований візит до Ужгорода та зустрілась з першою леді України Оленою Зеленською
США та "Група семи" оголосили додаткові санкції щодо Росії та обіцяють відмовитись від російських газу і нафти
Білий дім повідомив про нові санкції США, ЄС та "Групи семи" щодо Росії. Відповідну заяву оприлюднили після саміту G7, що відбувся в неділю за участі президента України Володимира Зеленського у віртуальному форматі.
Зокрема, США оголосили санкції щодо трьох російських телеканалів і керівників «Газпромбанку», а також заборону американцям надавати росіянам бухгалтерські та консультаційні послуги.
Санкції щодо російських телеканалів «Перший канал», «Росія-1» і «НТВ» передбачають заборону будь-якій американській компанії фінансувати ці канали через рекламу або продавати їм обладнання.
«Американські компанії не повинні займатися фінансуванням російської пропаганди», – сказав високопоставлений чиновник Білого дому, спілкуючись із журналістами.
Запроваджені також санкції щодо російських еліт та членів їхніх сімей, а також візові обмеження щодо російських та білоруських чиновників, які причетні до підриву суверенітету, територіальної цілісності чи політичної незалежності України.
Вказується, що США запровадили близько 2600 візових обмежень щодо російських та білоруських чиновників.
"Сьогодні Сполучені Штати, Європейський Союз і G7 взяли на себе зобов’язання збільшити ці витрати (для Росії - ред.) шляхом спільного запровадження подальших заходів відповідно до правових повноважень і процесів кожної країни-партнера", - йдеться у заяві Білого дому.
Серед іншого, президент США Джо Байден та інші лідери "Групи семи" зобов’язалися поступово повністю припинити використання російської нафти і газу.
"Сполучені Штати вже заборонили імпорт російської нафти, газу та вугілля. Сьогодні вся "Група семи" зобов’язалася поступово припинити або заборонити імпорт російської нафти. Це сильно вдарить по головній артерії економіки Путіна і позбавить його доходів, необхідних для фінансування війни. Путін не досяг своєї початкової військової мети домінувати в Україні, але йому вдалося зробити Росію глобальним ізгоєм", - мовиться у заяві G-7, що оприлюднена на сайті Білого дому.
Санкції також забороняють американцям надавати росіянам бухгалтерські, трастові, корпоративні та консультаційні послуги, хоча надання юридичних послуг все ще дозволене.
Заходи проти керівників «Газпромбанку» – це перші заходи, які стосуються російського гіганта-експортера газу.
«Це не повне блокування. Ми не заморожуємо активи «Газпромбанку» і не забороняємо будь-які операції з «Газпромбанком». Ми сигналізуємо про те, що «Газпромбанк» не є надійним сховищем, тому накладаємо санкції на деяких з його топменеджерів... щоб створити негативний ефект», – розповів журналістам посадовець Білого дому.
Крім того, до санкційного переліку потрапили вісім керівників російського «Сбербанка», а також Московський промисловий банк та 10 його дочірніх компаній.
Пакет санкцій також включає нові заходи експортного контролю, спрямовані на пряме придушення військових зусиль, а також контроль за промисловими двигунами, бульдозерами, виробами з деревини, вентиляторами.
Санкції також спрямовані на компанію з виробництва зброї «Промтехнологія», щодо семи судноплавних компаній, а також на компанію, яка займається морським буксируванням.
Білий дім також заявив, що Комісія з ядерного регулювання США призупинить дію ліцензій на експорт спеціального ядерного матеріалу до Росії.
Водночас на сайті Державного департаменту США мовиться, що відомство "вживає додаткових заходів, щоб притягнути до відповідальності тих, хто причетний до порушень прав людини, застосувати серйозні витрати на уряд Російської Федерації і зменшити здатність Кремля підтримувати неспровоковану та невиправдану війну Путіна проти України, фінансувати її загарбницьку війну".
Під час саміту лідери "Групи семи" запевнили Зеленського у незмінній підтримці України.
«Ми будемо продовжувати нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним Силам України, продовжуватимемо підтримувати Україну в захисті її мереж від кіберінцидентів та розширюватимемо наше співробітництво, у тому числі з питань інформаційної безпеки. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну у підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – йдеться в повідомленні Вашингтона.
Лідери країн G7 пообіцяли «не шкодувати зусиль» для притягнення до відповідальності Володимира Путіна та архітекторів «і співучасників цієї агресії», зокрема, режиму Олександра Лукашенка в Білорусі.
- Радіо Свобода
- Голос Америки
Повірена у справах США в Україні підтвердила повернення до Києва «на День Перемоги»
Тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів в Україні Крістіна Квін підтвердила, що повернулася до Києва.
За її словами, вона приїхала до столиці на День перемоги над нацизмом у Європі 9 травня.
«Щойно приїхала до Києва! Рада повернутися сюди на День Перемоги у Європі. Слава Україні! Ми – разом з Україною», – повідомила Квін у соцмережах посольства США.
Вона не уточнила, скільки саме часу перебуватиме в Києві.
У неділю у телефонній розмові Держсекретар ентоні Блінкен повідомив міністру закордонних справ Дмитру Куледі, що "тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та невелика група дипломатів відвідали Київ, щоб провести дипломатичну роботу напередодні запланованого відновлення роботи посольства США у Києві", йдеться у повідомленні речника відомства неда Прайса.
Раніше низка західних журналістів повілдомила, що дипломати посольства США повернулись до Києва. Але повідомлень про відновлення роботи американського посольства в столиці на постійній основі наразі немає.
Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін 2 травня повідомила, що до кінця місяця посольство США може повернутися працювати до Києва, якщо дозволить безпекова ситуація.
Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.
Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.
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