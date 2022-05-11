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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Коли Сенат США може затвердити нову допомогу Україні

Студія Вашингтон. Коли Сенат США може затвердити нову допомогу Україні
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Студія Вашингтон. Коли Сенат США може затвердити нову допомогу Україні

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Палата представників Конгресу США у вівторок підтримала надання допомоги Україні обсягом 40 млрд. дол. Білий Дім закликає і Сенат якомога швидше затвердити 40-мільярдну допомогу і надіслати законопроект на підпис президенту. Коли це може статися, і що входить у новий пакет допомоги?

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