Ллойд Остін: Я б не сказав, що Путін, тому що він використовує гіперзвукову зброю, використає ядерну зброю. Відео

Росія не хоче вступити у військове протистояння із НАТО - такими оцінками поділився із законодавцями очільник Пентагону Ллойд Остін. Відповідаючи на питання конгресменів, він також заявив, що використання росіянами гіперзвукової зброї в Україні не значить, що росіяни можуть завдати і ядерного удару. Він також сказав, що гіперзвукові ракети на мали значного ефекту на хід війни в Україні.