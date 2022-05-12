Міністри НАТО на вихідних обговорять війну Росії проти України

Офіс Комісара ООН з прав людини вивчає інформацію про випадки сексуального насильства на українських територіях, які перебували під окупацією російських військових.

Про це заявила Мішель Башеле, Верховна Комісарка ООН з прав людини під час 34-сесії спеціальної сесії Ради з прав людини, присвяченій “погіршенню гуманітарної ситуації в Україні внаслідок російської агресії”.

Вона також повідомила, що останнім часом її офіс отримує повідомлення про згвалтування росіянами не лише дівчаток і жінок в Україні, але й хлопчиків та чоловіків.

“Мій офіс зараз перевіряє інформацію щодо сексуального насильства. І вже підтвердив десятки випадків по всій країні. Мене турбують заяви щодо сексуального насильства у Київському регіоні, на територіях, що перебували під окупацією російських військ. Там були випадки згвалтуваль та вбивств жертв насильства та їхніх родичів. Ті, хто вижив, неохочі розповідають про цей досвід через страх та стигму. Жертвами найчастіше є жінки та дівчатка. Між тим, починають з'являтися випадки, коли це хлопчики та чоловіки”, - заявила у своїй доповіді Верховна Комісарка ООН з прав людини Мішель Башеле.

Незліченні порушення прав людини та гуманітарних прав на території України у деяких випадках можуть вважатися військовими злочинами, - заявив під час цієї ж сесії голова Координаційного комітету ООН зі спеціальних процедур Віктор Мадригал-Борлос.

“Ми вражені тривожними повідомленнями про порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини, які в деяких випадках можуть бути військовими злочинами”, - зазначив він.

За його словами, 13 мільйонів українців на сьогодні ризикують стати жертвами російських військових. Представник ООН закликав до припинення нападів на цивільних громадян в Україні.

“За нашими оцінками, 13 мільйонів людей, що застрягли в регіонах, постраждалих внаслідок конфлікту, перебувають під високим ризиком. Їхні життя та їхня безпека під загрозою, і вони значною мірою не мають доступу до життєвонеобхідної допомоги. Ми засуджуємо напади на цивільних громадян і закликаємо негайно їх припинити”, - заявив Мадригал-Борлос.

Він також закликав “детально, незалежно та ефективно розслідувати” всі порушення прав людини та гуманітарних прав на території України, і додав, що винні мають понести відповідальність.

“Світло має бути пролите на страждання українців, і відповідальні за це мають бути виявлені”, - сказав Віктор Мадригал-Борлос. Він закликав ООН вжити конкретних дій, щоб зупинити насильство проти цивільного населення України.

Раніше Голос Америки повідомляв, що Моніторингова група ООН в Україні заявила, що велика кількість порушень, які ймовірно вчиняють російські війська в Україні, можуть вважатися воєнними злочинами.