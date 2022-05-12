Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?
Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський Сенат вже найближчим часом має проголосувати щодо нової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів доларів. У Білому Домі наголошують: зробити це треба якнайшвидше, щоби не утворилося перебоїв у надсиланні українським військовим озброєння. Наслідки для дітей російської війни проти України були у центрі чергового засідання Ради Безпеки ООН.
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