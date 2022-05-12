Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?

Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?
Embed
Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?

No media source currently available

0:00 0:04:58 0:00
Direct link

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський Сенат вже найближчим часом має проголосувати щодо нової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів доларів. У Білому Домі наголошують: зробити це треба якнайшвидше, щоби не утворилося перебоїв у надсиланні українським військовим озброєння. Наслідки для дітей російської війни проти України були у центрі чергового засідання Ради Безпеки ООН.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG