Студія Вашингтон. Коли Сенат схвалить новий пакет допомоги Україні?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Американський Сенат вже найближчим часом має проголосувати щодо нової допомоги Україні на суму понад 40 мільярдів доларів. У Білому Домі наголошують: зробити це треба якнайшвидше, щоби не утворилося перебоїв у надсиланні українським військовим озброєння. Наслідки для дітей російської війни проти України були у центрі чергового засідання Ради Безпеки ООН.