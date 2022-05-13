Спеціальні потреби

Learning English
Login / Register
Мови
Наживо
site logo site logo
Попередній Наступний
Breaking News

Час-Time

Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?

Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?
Embed
Час-Тайм. Коли чекати голосування за додаткові $40 млрд Україні?

No media source currently available

0:00 0:29:58 0:00
Direct link

В ефірі Час-Тайм. Очільник Пентагону Ллойд Остін переговорив телефоном із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу – аналітика. Дружини військових «Азовсталі» закликають світову спільноту прийти їм на допомогу, поки українські морпіхи намагаються організувати «екстракцію» бійців. Пожертви криптовалютою: як сучасна війна змінила сферу благодійності. Метрополітен опера у Нью-Йорку замінила російських солісток на всесвітньо відому українську виконавицю Людмилу Монастирську, - ексклюзивне інтерв’ю з артисткою.

Випуски

Усі випуски
Телевізійні Програми Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG