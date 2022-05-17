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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму?

Студія Вашингтон. Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму?
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Студія Вашингтон. Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сенат погодився припинити дебати та винести законопроект про допомогу Україні на 40 мільярдів доларів на голосування. Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконел після візиту у Київ у неділю, 15 травня, перебуваючи у Стокгольмі, закликав президента Джо Байдена визначити Росію державою-спонсором тероризму. Раніше Конгрес зареєстрував резолюції, які закликають державний департамент США визнати Росію країною-спонсором тероризму. Турецький президент вкотре повторив, що Анкара виступає проти вступу Фінляндії та Швеції в НАТО.

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