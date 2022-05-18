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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. США запустили новий механізм збору доказів воєнних злочинів росіян

Брифінг Голосу Америки. США запустили новий механізм збору доказів воєнних злочинів росіян
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Брифінг Голосу Америки. США запустили новий механізм збору доказів воєнних злочинів росіян

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Брифінг Голосу Америки - наживо. "Обсерваторія конфліктів" - Державний департамент США оголосив про запуск ініціативи, в межах якої будуть виявляти, аналізувати та поширювати докази військових злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні. «Сьогоднішні дії Росії – це жахливе відлуння жорстокості та переслідувань минулого» - посольство США в Україні вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар.

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