Брифінг Голосу Америки. США запустили новий механізм збору доказів воєнних злочинів росіян

Показати більше Show less

Брифінг Голосу Америки - наживо. "Обсерваторія конфліктів" - Державний департамент США оголосив про запуск ініціативи, в межах якої будуть виявляти, аналізувати та поширювати докази військових злочинів та інших звірств, вчинених Росією в Україні. «Сьогоднішні дії Росії – це жахливе відлуння жорстокості та переслідувань минулого» - посольство США в Україні вшановує пам'ять жертв депортації кримських татар.