Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі

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У Радбезі ООН відбулися дебати щодо впливу конфліктів на продовольчу безпеку. Високу ціну за кремлівську агресію доведеться платити всім країнам - міністр аграрної політики України. Росія змінює воєнну стратегію: як Україні та Заходу на це відповідати – думки західних експертів. Як може відбутися розпад РФ? - Аналіз американського дослідника Януша Бугайські.