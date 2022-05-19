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Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі

Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі
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Час-Тайм. Сенат США затвердив $40 млрд допомоги для України – деталі

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В ефірі Час-Тайм. Сенат США схвалив законопроект, який передбачає 40 млрд доларів допомоги Україні. Президент Байден прийняв в Білому домі президента Фінляндії та прем'єр-міністерку Швеції. Київ отримає посолку США – Сенат схвалив на посаді голови американської дипмісії в Україні Бріджит Брінк.

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