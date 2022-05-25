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На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: життя с. Ягідне під окупацією. Відео

  • Голос Америки
На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: життя с. Ягідне під окупацією. Відео
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На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: життя с. Ягідне під окупацією. Відео

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26 днів, з першого і до останнього дня російської окупації, мешканці села Ягідне на Чернігівщині, провели у підвалі місцевої школи, де їх в анти санітарних умовах тримали росіяни.

26 днів, з першого і до останнього дня російської окупації, мешканці села Ягідне на Чернігівщині, провели у підвалі місцевої школи, де їх в анти санітарних умовах тримали росіяни. Навколо школи російські військові розташували свою техніку, а самі оселилися у захоплених будинках українців, де по собі залишили безлад. На стінах підвалу місцеві закарбували імена померлих та розстріляних односельчан. У Ягідному побували Анна Костюченко та Олексій Якушев.

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