На стінах підвалу закарбували імена померлих та розстріляних: життя с. Ягідне під окупацією. Відео

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26 днів, з першого і до останнього дня російської окупації, мешканці села Ягідне на Чернігівщині, провели у підвалі місцевої школи, де їх в анти санітарних умовах тримали росіяни. Навколо школи російські військові розташували свою техніку, а самі оселилися у захоплених будинках українців, де по собі залишили безлад. На стінах підвалу місцеві закарбували імена померлих та розстріляних односельчан. У Ягідному побували Анна Костюченко та Олексій Якушев.