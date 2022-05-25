Студія Вашингтон. Форум в Давосі. Головне для України
Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне зі Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба використав майданчик, аби, серед іншого, закликати Вашингтон якомога швидше надати Києву реактивні системи залпового вогню. Боротьба українців за власну свободу і суверенітет надихає людей по всьому світу - Ллойд Остін.
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травень 24, 2022
Студія Вашингтон. Байден пообіцяв продовжувати допомагати Україні
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травень 20, 2022
Студія Вашингтон. Яка військова допомога США вже вирушила в Україну?
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травень 18, 2022
Студія Вашингтон. Як українці можуть відкрити бізнес у Польщі?
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травень 17, 2022
Студія Вашингтон. Чи визнають Росію державою-спонсором тероризму?