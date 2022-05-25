Студія Вашингтон. Форум в Давосі. Головне для України

Сьогодні в Студії Вашингтон. Головне зі Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба використав майданчик, аби, серед іншого, закликати Вашингтон якомога швидше надати Києву реактивні системи залпового вогню. Боротьба українців за власну свободу і суверенітет надихає людей по всьому світу - Ллойд Остін.