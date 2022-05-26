Схоже, що вторгнення Росії в Україну має непередбачуваний вплив у кіберпросторі — зменшується кількість атак програм-вимагачів.

«Ми спостерігаємо спад після українського вторгнення», - сказав Роб Джойс, директор з питань кібербезпеки Агентства національної безпеки США, на віртуальному форумі в середу, повідомляє кореспондент Голосу Америки Джефф Сельдін.

Джойс сказав що однією з причин зменшення атак програм-вимагачів після вторгнення 24 лютого, ймовірно, є покращення обізнаності та зміцнення заходів із захисту американських компаній. Він також пов’язав це із заходами, які Сполучені Штати та їхні західні союзники вжили проти Москви у відповідь на війну в Україні, пише Сельдін.

«Ми бачили, як злочинці в Росії скаржаться на те, що через дію санкцій та обмеження їхньої можливості використовувати кредитні картки та інші способи оплати, стало набагато складніше змусити західну інфраструктуру виконувати ці атаки [вимагання]», - сказав Джойс Групі кіберініціатив The Cipher Brief.

«Ми бачили, що це вплинуло на їхні операції, – додав він. - Це трохи знижує тенденцію».

Всього через кілька днів після того, як російські війська увійшли в Україну, представники американської кібербезпеки відновили свою інформаційну кампанію «Shields Up», заохочуючи компанії вжити додаткових заходів безпеки для захисту від потенційних кібератак з боку самої Росії або з боку злочинних хакерів, які працюють від імені Москви.

Але ці чиновники попереджають, що Росія все ще має можливість завдати більшої шкоди в кіберпросторі.

«Росія продовжує вивчати варіанти потенційних кібератак», – сказав Метью Хартман з Агентства кібербезпеки та безпеки інфраструктури на засіданні Торгової палати США минулого тижня.

«Ми бачимо ознаки прицілювання та спроби отримати доступ, - заявив він, зазначивши, що Росія наразі утримується від будь-яких серйозних кібератак проти Заходу. - Ми не знаємо, в який момент їхні розрахунки можуть змінитися».

Співробітники ФБР, які займаються кіберзахистом, припустили, що це лише питання часу, коли Кремль уповноважить кібератаки, спрямовані на критичну інфраструктуру США, зокрема проти енергетичного, фінансового та телекомунікаційного секторів.

США і представники НАТО в середу також попередили, що було б помилкою вважати, що оскільки немає «катастрофічних наслідків», Росія не намагалася використати свої кіберспроможності.

«Якщо ви подивитеся на Україну, вони зазнали значних атак. Те, що ми бачили, - це низка вірусів Wiper, сім-вісім різних або унікальних вірусів Wiper, які були вкинуті в екосистему України і сусідніх країн», - сказав Джойс.

Віруси Wiper – це віруси, які стирають пам’ять комп’ютера.

Це включало кібератаку на компанію супутникового зв’язку, що перешкоджала здатності українських військових спілкуватися та мала побічні ефекти по всій Європі.

Але за допомогою США та інших союзників Україні вдалося пом’якшити вплив нападів, сказав Джойс.

«Протягом кількох років українці перебували під загрозою та тиском, тому вони продовжували адаптуватися, вдосконалювати та розвивати свої навички, набувши здатність встановлювати хороший захист і, що не менш важливо, вони розробили чудову реакцію на інциденти", - сказав він.

Деякі експерти з кібербезпеки кажуть, що здатність реагувати може бути одним із найбільших результатів вторгнення.

«Стійкість має значення», - сказав Дмитро Альперович, засновник Silverado Policy Accelerator і колишній технологічний директор компанії з кібербезпеки CrowdStrike, на віртуальному форумі в середу.

«Українці навчилися добре відновлювати мережі, швидко пом’якшуючи збитки».

Ще один ключовий урок, за його словами, – це розуміння обмежень кібератак.

«Якщо у вас є кінетичні варіанти, якщо ви можете створити десь кратер, вивести з ладу підстанцію чи систему зв'язку, то ви надаєте цьому перевагу, - сказав Альперович. - Це найпростіше [робити], щоб завдати тривалої шкоди».