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Брифінг Голосу Америки

Брифінг Голосу Америки. Чи опиниться Путін на лаві підсудних за злочини проти України?

Брифінг Голосу Америки. Чи опиниться Путін на лаві підсудних за злочини проти України?
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Брифінг Голосу Америки. Чи опиниться Путін на лаві підсудних за злочини проти України?

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Брифінг Голосу Америки - наживо. Інтерв'ю із новопризначеним Послом із особливих доручень МЗС України Антоном Кориневичем - про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, і про те, як притягнути керівництво Росії і солдатів до відповідальності за скоєне в Україні. Американські ЗМІ повідомляють, що адміністрація Байдена розглядає можливість надання Україні сучасних ракетних систем залпового вогню американського виробництва. Конгресмен Браян Фітцпатрік поїхав в Україну, аби дізнатися, яким чином США можуть допомогти Україні виграти війну.

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