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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Українці Колорадо збирають кошти на потреби України

Студія Вашингтон. Українці Колорадо збирають кошти на потреби України
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Студія Вашингтон. Українці Колорадо збирають кошти на потреби України

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Сьогодні в Студії Вашингтон. 30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті. В цей американці вшановують пам‘ять військовослужбовців загиблих у війнах. Українська громада у штаті Колорадо від початку війни організовує благодійні заходи для збору коштів на потреби України.

У приміщенні української церкви відбувся майстер-клас з малювання соняшників.

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