У приміщенні української церкви відбувся майстер-клас з малювання соняшників.
Студія Вашингтон. Українці Колорадо збирають кошти на потреби України
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травень 27, 2022
Студія Вашингтон. 93-ій день повномасштабної війни в Україні
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травень 26, 2022
Студія Вашингтон. Делегація Конгресу США - з візитом в Україні
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травень 25, 2022
Студія Вашингтон. Форум в Давосі. Головне для України
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травень 24, 2022
Студія Вашингтон. Байден пообіцяв продовжувати допомагати Україні
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травень 20, 2022
Студія Вашингтон. Яка військова допомога США вже вирушила в Україну?