Студія Вашингтон. Українці Колорадо збирають кошти на потреби України

Сьогодні в Студії Вашингтон. 30 травня у Сполучених Штатах відзначають День пам'яті. В цей американці вшановують пам‘ять військовослужбовців загиблих у війнах. Українська громада у штаті Колорадо від початку війни організовує благодійні заходи для збору коштів на потреби України.