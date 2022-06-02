«Інтерв'ю з окопу» з Сергієм Лойком з-під Києва про «колективного Путіна» та сучасний фашизм

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«Чи можливо взагалі в природі введення російських військ в Україну?» Про це президента Російської федерації Володимира Путіна запитав журналіст Los Angeles Times Сергій Лойко у 2013-му році. Тоді російський президент відповів, що це "повна нісенітниця" і що нічого подібного "бути не може".

Сьогодні, майже через десять років, росіянин Лойко, який тривалий час мешкав у США, приїхав в Україну захищати Київ від російських військ.

У своєму інтерв'ю з окопу він розповів про «чорно-білу війну» і показав відеопортрети українців, які обороняються, — тих, з ким він опинився пліч-о-пліч на лінії оборони під Києвом. Тих людей, які до війни були лікарями та вчителями, бізнесменами та акторами. Їхні голоси звучать у фільмі.

«Колективний Путін зараз одягнув нас у шкуру німців 45-го року», - вважає Лойко.

У фільмі використано відеоматеріали, зняті Сергієм Лойком під Києвом у перші тижні війни.

Інтерв'юер та режисер - Анна Нельсон

Монтаж - Олена Матусовська

Оператор - Володимир Бадіков

Фільм зроблено Російською службою Голосу Америки