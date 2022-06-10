Час-Тайм. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС?

В ефірі Час-Тайм. Держави-члени НАТО центральної та східної Європи обговорили виклики, які постали перед альянсом на східному фланзі. Володимир Зеленський закликав ЄС зробити історичний крок на користь надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Чому Україні важливо отримати статус кандидата на вступ до ЄС і що це означатиме? Яку гуманітарну відповідь США на повномасштабне вторгнення Росії пропонують у Конгресі? Як проходить розслідування штурму американського Капітолію прихильниками Дональда Трампа в січні 2021 року? Як українці в США спілкуються із своїми представниками в Конгресі і які повідомлення прагнуть їм донести? Українка за походженням балотується до американського Конгресу – історія Каріни Ліпсман.